La Diputació de València invertirà enguany vint milions d'euros en la Ribera

La Diputació de València ha invertit una mica més de 67 milions d'euros en La Ribera en els poc més de dos anys i mig que portem de legislatura. D'esta quantitat, al voltant de 20 milions d'euros es convertiran en obres i serveis que s'executaran durant el present any en les dos Riberes, en concret 14,5 milions en els municipis de l'Alta i 5,6 milions en els de la Ribera Baixa.

Així ho ha anunciat el president, Jorge Rodríguez, durant la presentació del Pressupost de la corporació per a 2018 a Algemesí, acompanyat pel diputat d'Hisenda, Toni Gaspar, la diputada d'Assesorament Municipal, Conxa García i l'alcaldessa, Marta Trenzano, que ha agraït a la Diputació els 3 milions d'euros rebuts pel municipi en ajudes directes en la present legislatura.

En l'àmbit comarcal, la corporació que presideix Jorge Rodríguez ha duplicat les inversions en La Ribera. Dels 25 milions que va destinar la Diputació a les dos Riberes entre 2014 i 2015 s'ha passat als 44,6 milions d'euros aportats entre 2016 i 2017, als quals caldria afegir altres actuacions com la millora de carreteres, on s'han executat projectes per un valor de 4 milions d'euros.

Rodríguez s'ha centrat en les inversions previstes en la comarca per a enguany, amb més de 12 milions del Pla d'Obres i Serveis (SOM); 3,7 milions del Fons de Cooperació Municipal; una mica més de 2 milions del Pla de Camins i Vials; 1,2 milions del Pla d'Ocupació i 900.000 euros en ajudes per a cobrir danys causats per la pluja.

En paraules del president de la Diputació, “estes inversions consoliden les línies mestres d'un pressupost dirigit a les persones, en el qual s'han incrementat les ajudes directes als ajuntaments per a dotar als municipis del finançament necessari per a exercir la seua autonomia, una autonomia local que és l'eix central de la gestió de la Diputació”.

Per la seua banda, el titular d'Hisenda, Toni Gaspar, ha destacat el caràcter social dels pressupostos d'enguany, en els quals a més “s'ha aconseguit agilitar la tramitació de les ajudes, s'ha augmentat la transparència amb el primer pla estratègic de subvencions de la història de la Diputació i s'ha eliminat burocràcia, amb l'objectiu que les transferències puguen arribar als ajuntaments en el primer trimestre de l'any”.

Entre les ajudes de la corporació rebudes per la Ribera Alta i la Ribera Baixa, destaquen els 17,6 milions d'euros procedents dels plans d'Inversions Financerament Sostenibles (IFS), “amb els quals s'han engegat centenars d'obres que han millorat carrers, xarxes d'aigua potable, edificis públics, zones verdes o instal·lacions esportives en els municipis de la comarca, i que de no haver-se destinat a esta fi haurien acabat en els bancs”, ha explicat Rodríguez.

Una altra de les grans línies d'inversió és el Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM), l'antic PPOS, que ha deixat en les dos Riberes 25 milions d'euros, incloent les inversions previstes en el present exercici. Esta quantitat duplica la dotació del PPOS per a la comarca en l'anterior legislatura, com succeeix en les ajudes per a restauració de Patrimoni, que han passat de 314.000 euros en el període 2014-2015 a 684.000 euros entre 2016 i 2017. Finalment, en l'apartat de carreteres, l'àrea que dirigeix Pablo Seguí ha invertit una mica més de 4 milions d'euros en projectes de millora de la seguretat vial ja executats en ambdues Riberes, com el condicionament de la CV-555 i la seua intersecció amb la CV-560 fins a Sellent o la connexió per als vianants entre el Mareny de Barraquetes i el Càmping Les Palmeretes. cal sumar altres 3,7 milions d'euros en projectes que actualment es troben en execució tant en la Ribera Alta com en la Ribera Baixa, com la rehabilitació del pont Alfonso XIII a Fortaleny o la travessia del polígon industrial a Alzira, en la CV-505.