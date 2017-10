La DiputaciÃ³ suma a les associacions moteres en la seua estratÃ¨gia per unes carreteres mÃ©s segures

En la seua aposta per millorar la seguretat de totes les persones que circulen per les carreteres valencianes, i especialment dels usuaris més vulnerables, la Diputació de València ha centrat ara el focus en el col·lectiu de motoristes, per a la seguretat dels quals s'estan duent a terme diverses mesures d'adequació de les carreteres amb el doble objectiu de reduir el nombre d'accidents o, si escau, minimitzar la seua gravetat. Unes mesures que la institució provincial vol que resulten el més eficaces possible, per açò ha decidit sumar a la seua estratègia precisament al propi col·lectiu implicat, de manera que, des de la seua perspectiva d'usuaris, aporten el seu coneixement i experiència a la consecució de l'objectiu de “zero accidents”.

Amb aquesta idea en ment, el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, ha mantingut aquest dilluns una primera reunió de treball amb representants de la Plataforma Motera de Seguretat Vial i de diversos motoclubes valencians. “La trobada ha servit per a exposar el treball desenvolupat per la Diputació de València fins a hui en aquesta matèria, així com les pròximes actuacions que està previst realitzar, de manera que ens pogueren donar la seua opinió sobre aquest tema i proposar, com així ho han fet, noves mesures que des del punt de vista dels usuaris pogueren resultar també interessants”, ha explicat el titular de Carreteres.

En l'actualitat, els accidents en els quals hi ha implicats vehicles motoritzats de dues rodes representen pràcticament el 20% del total dels registrats en la xarxa provincial. En nombres absoluts, les dades arreplegades pel Servei de Seguretat Vial mostren en els últims anys un increment del nombre d'accidents amb motoristes implicats, la qual cosa s'atribueix en part a l'augment de la presència d'aquest tipus de vehicles; un augment de la sinistralitat que, no obstant açò, ha anat acompanyada d'una reducció significativa de la gravetat d'aquests accidents.

Des del Servei de Seguretat Vial de la Diputació de València atribueixen aquest descens precisament a les mesures dutes a terme per la institució en els últims anys, com la instal·lació de Sistemes de Protecció de Motoristes en les barreres de seguretat de les carreteres, que davant una eixida de via, resulten altament efectives. Mesures que, tal com ha detallat el director de Carreteres, Javier Pedra, s'han anat complementat amb una modificació en la forma d'executar les cunetes de seguretat de les carreteres, per a evitar la presència de grans desnivells en els marges de la plataforma de la calçada, i amb l'aplicació, cada vegada més extensiva, de paviments d'última generació, amb components antilliscants, que previnguen precisament eixes caigudes.

Jorge Rodríguez i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí - ABC

“En l'àrea de Carreteres de la Diputació de València hem reorientat la forma de gestionar les nostres carreteres, fent de la Seguretat Vial l'element al voltant de com giren totes les nostres actuacions, ja siga des del Servei de Conservació, on hem incrementat el pressupost un 40% precisament per a poder mantenir en perfecte estat la via, com en els nous projectes, que es dissenyen atenent a les necessitats de tots els usuaris de la carretera, ja siguen motoritzats o no”, ha declarat el diputat de Carreteres.

Seguí ha recordat així mateix que dins dels usuaris motoritzats, “els motociclistes segueixen sent un col·lectiu molt vulnerable, i per açò considerem prioritari eliminar de les nostres infraestructures tots aquells defectes que siguen corregibles per a fer-les el més segures possible”. Una tasca, la de la detecció de “defectes corregibles” des de la perspectiva de la seguretat dels motoristes, en la qual els clubs han traslladat la seua disposició a col·laborar.

A més d'aquesta actuació sobre les carreteres, en la reunió s'ha posat també de manifest la necessitat de treballar sobre la conscienciació dels motoristes, cosa que els representants de la Plataforma Motera per la Seguretat Vial han considerat fonamental i s'han mostrat disposats a col·laborar amb la Diputació de València en la generació de campanyes informatives dirigides expressament al seu col·lectiu.

Després de la trobada, el diputat de Carreteres ha mostrat el seu desig que la línia de col·laboració hui iniciada es convertisca en una constant i ha instat als assistents a canalitzar una via de comunicació estable i constant amb la Diputació de València, la qual, ha dit, comptarà en la seua estratègia “amb tots aquells col·lectius que creen que poden aportar el seu gra d'arena a aconseguir unes carreteres més segures per a tots”.

Per la seua banda, la vicepresidenta nacional de la Plataforma, Mª José Alonso, l'associació de la qual agrupa a motoclubes de tota la província de València que representen a més de 20.000 associats s'ha mostrat convençuda que “aquest tipus de col·laboració entre usuaris i administració és la forma més efectiva per a gaudir de la nostra afició d'una forma segura per a nosaltres i per a la resta d'usuaris de la carretera”.