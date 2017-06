La DiputaciÃ³ reforÃ§a la seua aposta pel futbol base i femenÃ­ amb ajudes a equips de categories inferiors

Els jugadors del CF Recambios Colón necessiten llogar un camp de futbol per a poder practicar el seu esport favorit. Les xiques del Mislata CF es desplacen per la Comunitat amb els seus propis cotxes per a enfrontar-se a altres equips. Com ells i elles, molts altres clubs valencians sobreviuen amb escassos mitjans per a poder seguir competint.

Per a pal·liar aquesta situació, i especialment fomentar l'esport base i el femení, la Diputació de València, a través de l'àrea d'Esports que dirigeix Isabel García, ha subscrit un conveni amb la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de subvencionar amb 235.000 euros fins a 34 equips de diferents categories.

“Amb este conveni apostem per la pràctica esportiva en igualtat, fomentant l'esport base i el femení”, ha assenyalat el president de la Corporació provincial, Jorge Rodríguez. Mitjançant aquest document s'estableix a la Federació com a entitat col·laboradora en la gestió de les ajudes concedides per part de la Diputació, en la línia mantinguda per la institució provincial de dotar a les Federacions d'aquesta capacitat de gestió, en ser les que millor coneixen la realitat del seu àmbit esportiu.

Perquè els equips puguen rebre estes ajudes han de reunir una sèrie de condicions, entre les quals es troba tenir equips femenins federats i una estructura de futbol base. Un total de 34 formacions es beneficiaran de les ajudes, que es distribueixen des de clubs de 2ª Divisió B fins a 3ª Divisió en futbol masculí; i des de 2ª Divisió fins a 2ª Regional referent al futbol femení. Les quanties varien segons les categories, però es mouen en un interval que va des dels 500 als 20.000 euros per club.

“A més de totes les despeses federatives, com a mútues, assegurances, llicències i arbitratges, la despesa en desplaçaments per a les jugadores en partits és la major que tenim”, ha assegurat Juan Tarín, director tècnic del C.F. Marítim. “Els diners de la Diputació els anem a utilitzar per a equipament d'entrenament, jugadors i per a poder llogar camps de futbol on poder jugar”, ha indicat per la seua banda José Francisco Torondel, secretari del CF Recambios Colón.

Com ells, molts altres clubs valencians podran cobrir despeses bàsiques amb estes ajudes, contribuint d'alguna forma a la seua supervivència. Així mateix, a través d'aquest conveni una part de l'ajuda de la Corporació provincial anirà destinada a l'organització de la ‘VIII Edició Copa Federació’, modalitat de futbol 8 per a equips prebenjamins, benjamins i alevins, que se celebrarà en les instal·lacions esportives del CD El Planter de Puçol.