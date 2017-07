La DiputaciÃ³ ofereix un itinerari formatiu per acostar les noves lleis a directius del sector pÃºblic

Reflexionar sobre el nou escenari de la gestió pública i crear un espai de diàleg que afavorisca la pràctica professional; oferir una visió àmplia i pràctica de l'impacte de la nova normativa sobre matèries concretes; i proporcionar coneixements i eines de millora i innovació pública, que afavorisquen la seua aplicació en contextos reals de treball. Estos són els objectius de ‘DIVALDirectia’. I què és ‘DIVALDirectia’? Un itinerari de formació dirigit a directius de les diferents àrees de gestió de les entitats locals de la província, com a caps de servei i de secció, si parlem de la pròpia Diputació, i secretaris, interventors i Tècnics d'Administració General en els ajuntaments.

La iniciativa s'organitza per primera vegada i és fruit de la demanda dels propis funcionaris, que havien mostrat el seu interès a ampliar coneixements en aquests àmbits, així com adquirir les eines pràctiques per a la seua ocupació en la millora dels serveis. Es tracta d'un projecte innovador en els plans de formació de la Corporació provincial, que està estructurat en set mòduls amb un total de 200 hores lectives. Els continguts s'estructuren al voltant de quatre eixos temàtics, que conviden en primer lloc a reflexionar, per a després actualitzar coneixements, liderar el canvi i posar en pràctica les millores apreses durant tota la formació.

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez - ABC

D'esta manera, amb motiu de l'aprovació de les lleis 39 i 40 de Procediment Administratiu i Règim Jurídic de les Administracions Públiques, els directius es formaran en les novetats que introdueixen aquestes lleis, així com en aspectes com la gestió electrònica en l'àmbit administratiu, la gestió pública de les persones en les entitats locals, lideratge en el marc públic, i casos d'èxit, entre altres qüestions. Aquest itinerari ho han de sol·licitar els funcionaris que ho desitgen a través de la pàgina web de la Diputació (http://www.dival.es/formacion) en el programa de Teletramitació de sol·licituds i pot fer-se fins al pròxim 8 d'octubre. La formació està homologada per l’IVAP (Institut Valencià d'Administració Pública), així com els mòduls teòric-pràctics que ho componen.