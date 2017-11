ABC en Valencià La Diputació inverteix en els polígons de L'Horta per atraure l'ocupació La institució que presideix Jorge Rodríguez dóna protagonisme a les zones industrials mitjançant els plans provincials i la Càtedra Divalterra

La Diputació de València ha invertit més de mig milió d'euros en els polígons de la comarca de L'Horta amb l'objectiu de millorar els seus accessos i infraestructures per atraure un major número d'empreses que impulsen la creació de llocs de treball i dinamitzen l'economia local. Uns fons provinents dels diferents plans de la Diputació als quals cal afegir l'aportació de la institució a través de la Càtedra Divalterra, que estudia les necessitats de les àrees industrials de la província.

Albalat dels Sorells, Alcàsser, Lloc Nou de la Corona, Alaquàs, Catarroja, Manises, Montcada, Paiporta, Massamagrell o Xirivella són alguns dels municipis que han decidit destinar part de les ajudes incloses en els plans provincials, com el IFS o el SOM, a millorar les seues zones industrials. Aquests ajuntaments han pogut invertir en els seus polígons gràcies a l'aposta del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, de confiar en la responsabilitat d'alcaldes i alcaldesses, “que són els que millor coneixen les necessitats dels seus municipis”.

“Aquelles ciutats que tenen un caràcter industrial han de potenciar els seus polígons perquè són els seus pulmons econòmics”, ha subratllat el president, qui ha reafirmat el full de ruta de la Diputació en matèria d'ocupació: “En la creació i manteniment de llocs de treball és on sempre van a trobar a aquesta diputació, per ajudar a mantenir eixos recursos i per oferir la millor qualitat de vida a les persones, que són la nostra raó de ser”.

Les obres realitzades en els polígons pels ajuntaments amb fons de plans de la Diputació ascendeixen a un total de 538.980 euros, que han servit per ampliar les seues xarxes d'aigua potable, eixamplar voreres, condicionar camins i accessos, millorar el seu enllumenat, adquirir parcel·les, instal·lar panells de senyalització o realitzar millores urbanístiques.

Però a més, al marge de totes aquestes obres, la Diputació va més enllà, actuant de forma directa en les zones industrials com a part d'un “exercici de responsabilitat”. Ho fa a través de la Càtedra Divalterra, una actuació conjunta amb la Universitat Politècnica de València (UPV) per dinamitzar els parcs empresarials valencians i que ja ha estat presentada amb mesures concretes a Manises i també a Rafelbunyol, on es va proposar la connexió amb el polígon de La Pobla de Farnals. A més, la Diputació dissenyarà, a través de la Càtedra Divalterra, la nova estratègia industrial de l'eix Silla-Beniparrell-Alcàsser.

“Malgrat no tenir competències en matèria d'indústria, farem tot quant estiga en la nostra mà per facilitar i dinamitzar el teixit empresarial dels municipis, especialment aquells amb àrees industrials”, ha subratllat Jorge Rodríguez sobre aquest tema. “Com a alcalde d'Ontinyent i com a president de la Diputació, ho he tingut sempre clar: és necessària una reindustrialització en les comarques valencianes i ha de començar per la dinamització de les àrees industrials dels nostres municipis”.