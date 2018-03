ABC en Valencià La Diputació inverteix 100.000 euros en les societats musicals de Buñol i habilita una sala social en el mercat Jorge Rodríguez visita al costat de l'alcaldessa, Juncal Carrascosa, diferents infraestructures millorades amb ajuda de la corporació

Buñol ha vist triplicades les inversions de la Diputació de València en el municipi durant la present legislatura. Entre 2016 i 2017, la corporació que presideix Jorge Rodríguez va destinar 1.321.363 euros a Buñol, enfront dels 497.897 euros dels anys 2014 i 2015. A aquesta quantitat cal afegir els 565.000 euros que té previst invertir la Diputació a Buñol enguany, a través del Pla d'Obres i Serveis Municipals (SOM), el Fons de Cooperació i el Pla de Camins.

Jorge Rodríguez ha anunciat aquestes noves inversions en el municipi acompanyat per l'alcaldessa, Juncal Carrascosa, i el diputat Pablo Seguí, amb els quals ha recorregut algunes de les infraestructures i espais públics de Buñol millorats amb fons provincials. Un d'eixos espais és el mercat, en el qual s'ha habilitat una sala polivalent per a ús dels col·lectius socials i associacions del municipi, entre elles l'Artística i l'Armònica, les dues societats musicals de Buñol, que han rebut de la Diputació al voltant de 100.000 euros entre ambdues per a la millora dels seus locals i adquisició d'instruments.

En paraules de Rodríguez, “visitar els municipis, com en aquest cas Buñol, ens serveix per a adonar-nos que no ens hem equivocat en confiar en la responsabilitat dels alcaldes i alcaldesses, permetent-los disposar d'un finançament just per a decidir amb autonomia les inversions que necessiten els seus pobles i ciutats”. “En el cas de Buñol, aquest increment de les ajudes ha servit per a reasfaltar carrers i places, reurbanitzar algunes zones, millorar parcs i instal·lacions esportives i un altre tipus d'actuacions poc efectistes però molt necessàries com la construcció de nínxols o la millora de la xarxa de sanejament”, ha afegit el president.

El recorregut s'ha iniciat en el mercat municipal, on Jorge Rodríguez s'ha reunit amb diferents col·lectius del teixit social de Buñol, i ha continuat per diferents espais urbans del municipi, on l'alcaldessa, Juncal Carrascosa, ha volgut mostrar al president les diferents obres de repavimentació i reurbanització executades amb fons provincials, amb una inversió que en el seu conjunt supera àmpliament els 300.000 euros.

Altres de les actuacions destacades en aquest municipi de La Hoya de Buñol-Chiva han sigut les obres en parcs i instal·lacions esportives. Entre les primeres es troben l'adequació del Parque de Borrunes, el condicionament del Parque de San Luis i la millora del sanejament a l'entorn del Parque Fluvial. Entre les segones, la construcció d'una pista esportiva en el Parque Manuel Carrascosa, la reforma dels vestuaris i la repavimentació de la pista esportiva del Parque de San Luis i la reparació dels frontons en el Parque del Planell.

L'alcaldessa, Juncal Carrascosa, ha posat en valor unes inversions que “han caigut com a aigua de maig a Bunyol”, i que “han permès que duguem a terme obres molt importants per al municipi, algunes d'elles demandades des de fa temps per les veïnes i veïns”. “Aquest increment tan gran de les ajudes de la Diputació ens ha donat per a canviar la imatge de Bunyol en molts dels seus barris”, ha conclòs l'alcaldessa.

La visita del president ha finalitzat en la cotxera que la Diputació té a Buñol i que l'ajuntament ha sol·licitat per a poder instal·lar noves dependències municipals. La corporació estudia la fórmula perquè aquest espai puga destinar-se, en tot o en part, a ús municipal. A més, com ha explicat el titular de Carreteres, Pablo Seguí, actualment es troba en execució la senyalització, abalisament i asfaltat de la CV-429 entre Yátova i Buñol, una actuació amb un cost de 625.000 euros que s'emmarca en el pla de millora de la seguretat vial de l'àrea que dirigeix Seguí.