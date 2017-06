La DiputaciÃ³ formarÃ  a alcaldes i regidors en mÃ rqueting i comunicaciÃ³ 2.0

La Diputació de València formarà a alcaldes i regidors dels ajuntaments de la província en màrqueting i comunicació 2.0, un dels principals continguts que oferirà el Pla de Càrrecs Electes, que s'ha aprovat aquest dimarts en el Ple de la institució provincial, al costat del Pla Agrupat de Formació Contínua, dirigit a personal de les entitats locals.

“Estos plans evidencien la ferma aposta de l'equip de govern per la formació contínua dels empleats públics, tant els de la casa com els de els municipis, per a donar la millor resposta a la ciutadania”, ha assenyalat el diputat d'Administració General i Formació, Pepe Ruiz. Els dos plans inclouen un total de 77 accions formatives, amb 2.119 places i 2.343 hores dedicades a l'aprenentatge.

El Pla de Càrrecs Electes oferirà així mateix formació en desenvolupament de capacitats directives i de lideratge, així com en competències de gestió i organització, amb 5 accions formatives, 125 places i 58 hores. Pel que fa a la formació dirigida a professionals de les entitats locals, s'han organitzat un total de 72 accions formatives, amb 1.994 places i 2.285 hores de formació.

Les activitats destinades a personal d'entitats locals estan distribuïdes en huit àrees de coneixement: atenció a l'usuari i millora contínua, tecnologies de la informació i comunicació, jurídica, organització i gestió, econòmica i pressupostària, de desenvolupament professional, salut laboral i àrea professional i tècnica. Entre les temàtiques dels cursos destaca l'especialització en xarxes socials, gestió 2.0, Administració Electrònica, i Transparència i Bon Govern.

Les activitats combinen la modalitat presencial, en línia, semipresencial i amb suport de plataformes online. Aquests plans s'inscriuen en l'aposta de la Diputació de València per l'actualització constant dels empleats i empleades municipals, incorporant les necessitats reals de coneixement dels professionals i adaptant l'aprenentatge a les demandes de cada servei.