La DiputaciÃ³ forma als policies locals de Gandia per a donar la millor resposta front la violÃ¨ncia de gÃ¨nere

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha inaugurat este dilluns en la Central de la Policia Local de Gandia el curs ‘Policía Local i Violencia de Género’, una iniciativa en matèria de formació de la Corporació provincial i l’Ivaspe que té com a objectiu “que les dones se senten més segures i confien en una policia més empàtica i pròxima, capaç de tractar el problema de la violència de gènere”.

La iniciativa ha sigut tot un èxit amb 11 sessions ja celebrades, incloent la de Gandia, i una última que tindrà lloc al novembre a València. En estos 10 mesos, s'han sumat al curs 131 ajuntaments i entitats locals i han rebut formació directa 341 agents, que han estès estos nous coneixements en les seues respectives dependències, propiciant que es puga comptar en l'actualitat amb “una policia local més preparada per atendre a les dones víctimes de violència de gènere”.

Este curs, que va arrancar al gener a Ontinyent i inclou sessions a Alzira, Xàtiva, Gandia, Llíria, Sagunt, Requena i València, és de caràcter interdisciplinari, té una durada de 20 hores i les classes són impartides per docents qualificats tant tècnica com professionalment. La fi d'esta formació per als agents de les policies locals de la província és donar la millor resposta possible al mal social de la violència de gènere.

El president de la Diputació, acompanyat per la diputada d'Igualtat, Isabel García, ha destacat l'aposta de la institució “d’anar més enllà dels pronunciaments i abordar el problema de la violència de gènere amb una formació específica per als agents dels 266 municipis de la província”. “La societat actual exigeix una major proximitat i eficàcia als policies per a resoldre i afrontar estes situacions i han d'estar preparats per a açò”, ha afegit el president.

Rodríguez ha insistit en la necessitat de ser “eficients” en la lluita contra el mal social de la violència de gènere, extrem en el qual ha coincidit plenament la titular de l'àrea d'Igualtat de la Diputació de València, Isabel García, qui ha destacat la importància de “transferir els coneixements a estos policies locals per ajudar-los a respondre a les situacions que es troben en el carrer, de la mateixa manera que les institucions formen als seus tècnics en altres matèries”.

Conscienciar a la societat

En un acte al que han assistit també la vicealcaldessa de Gandia, Lorena Milvaques, el cap de la Policia Local, Marc Cuesta, i la regidora de Seguretat, Ángels Pérez Alarte, l'alcaldessa, Diana Morant, ha volgut sumar-se decididament a esta iniciativa de la Diputació i l’Ivaspe per a “conscienciar i comprometre a tots els sectors de la societat en la necessitat d'avançar amb fermesa en matèria d'Igualtat, sobretot referent a tallar d'arrel qualsevol indici de violència de gènere”.

A més del conveni de formació amb l’Ivaspe, subscrit per l'àrea d'Administració General que dirigeix el diputat Pepe Ruiz, la Diputació de València ha desenvolupat diverses iniciatives a través de l'àrea d'Igualtat, Joventut i Esport, com les ajudes directes als ajuntaments per a implantar els seus propis plans d'Igualtat i el suport a les associacions de dones per a desenvolupar diverses activitats.