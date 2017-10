València La Diputació donarà «La benvinguda a casa» als nadons en valencià Les comares dels Departaments i Centres de Salut lliuraran un estoig amb pitet i tira per al xupló, suggeriments sobre noms de persona, consells per al foment de la lectura en valencià i un llibre-CD amb cançons de bressol

La Diputació de València, a través de la Unitat de Normalització Lingüística, donarà La benvinguda a casa als nadons en valencià, a través d’una campanya orientada als futurs pares i mares dotada d’un estoig amb consells per a posar el nom més bonic a la criatura, fomentar la lectura en valencià i recuperar les paraules lligades als primers mesos de vida, a més de disposar de la música adient per als moments més íntims: les cançons de bressol.

Aquesta iniciativa ha estat presentada a l’Hospital General Universitari de València pel diputat de Cultura, Xavier Rius; la cap de la Unitat, Immaculada Cerdà; la directora mèdica de l’Hospital, Pilar Canelles; i la cap del Servei de Pediatria, Empar Lurbe, a més de comptar amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Xavier Rius ha destacat que mitjançant aquesta iniciativa «tractem de promoure que els pares i mares no abandonen allò que ens singularitza: la nostra llengua i la nostra cultura. Aquesta campanya obri una finestra a l’enriquiment i la idiosincràsia valenciana, per tal de transmetre la nostra llengua als nostres fills i filles, ja des de les edats més primerenques, a més de constituir un element integrador entre els ‘nouvinguts’ al nostre territori dintre d’un context globalitzador». Rius també ha avançat que les oficines municipals de promoció del valencià «tindran l’oportunitat de singularitzar aquesta campanya específica de normalització».

Per la seua part, la cap de la Unitat de Normalització Lingüística, Immaculada Cerdà, ha incidit en que aquesta iniciativa «tracta d’acollir els nadons de la manera més dolça possible a través de les paraules. Com la tribu que acull a una nova criatura». Unes eines que, a la seua vegada, «estan encaminades a poder comptar amb fills i filles lectores».

Empar Lurbe, cap del Servei de Pediatria de l’Hospital General Universitari de València, ha agraït a la Diputació la posada en marxa d’aquesta campanya ja que, segons el seu parer, «contribueix al repte d’aconseguir que la infància siga una de les etapes més felices de la vida. I ho fa, buscant les arrels de la nostra cultural i sense deixar de banda la necessitat d’humanitzar l’assistència pediàtrica», ha remarcat.

Amb aquesta campanya, la Diputació de València explora el món dels nadons oferint als futurs pares i mares valencians l’estoig de «La benvinguda a casa». La caixeta –de la qual se n’han produït inicialment 5.000 exemplars– comprén material de promoció de l’ús del valencià i fullets divulgatius fets en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Els materials seran distribuïts per part de les comares que atenen els diferents Departaments i Centres de Salut de la demarcació de València durant el període d’embaràs. Aquests comprenen un estoig amb un pitet, una tira per al xupló i un adhesiu per al cotxe. Tot amb els dissenys d’Irene Bofill, qui ha il·lustrat el lèxic del nadó: farinetes, xupló, flassadeta, bressol, bolquers…

La caixa incorpora també el díptic Com li posareu?, amb suggeriments sobre noms de persona i informació envers els procediments de canvi, traducció i normalització dels cognoms. El fullet ha estat elaborat en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. L’altre opuscle són consells per a donar la benvinguda a la lectura; per a fer futurs lectors ja des de la panxa. La col·laboració és de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, amb qui la Unitat de Normalització Lingüística treballa habitualment.

Llibre-CD i web Bressolant

La campanya també incorpora el lliurament als futurs pares i mares del llibre-CD Bressolant, el qual conté 11 cançons de bressol tradicionals versionades per veus actuals, com ara Mara Aranda, Eva Dénia, Pep Gimeno ‘Botifarra’, Dani Miquel, Cristina Blasco i Tatiana Prades, entre d’altres.

El projecte s’ha completat amb la web bressolant, la qual es troba allotjada en l’adreça dival.es/normalitzacio i que permet escoltar les 11 cançons de bressol, a més d’unes explicacions de cadascuna, així com accedir als textos divulgatius que formen part de la tesi doctoral de Vicent M. Garcés Ventura sobre La cançó de bressol. Concepte de gènere i classificació de variants. Anàlisi formal i temàtica, dirigida per Gemma Lluch, de la Universitat de València, i Carme Oriol, de la Universitat Rovira i Virgili.

A aquest respecte, Immaculada Cerdà ha destacat que Bressolant «resulta un projecte viu i obert a tot tipus d’aportacions i suggeriments per tal de dibuixar un mapa de les cançons de bressol». En aquest sentit, Cerdà ha animat la gent «a realitzar aportacions i que enregistre les seues versions de cançons de bressol per a la seua recuperació i pervivència de cara a les generacions futures».