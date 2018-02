València La Diputació dóna tres mesos als ajuntaments per a adaptar les bases de les brigades a la normativa La intenció de la corporació, a través de Divalterra, és millorar la formació i els mitjans tècnics amb els quals expliquen els brigadistes

La Diputació de València ha comunicat als ajuntaments que tenen un termini de tres mesos, a partir d'est dimarts, perquè adeqüen, actualitzen i tinguen operatives les bases de les Brigades Forestals atenent a la normativa vigent. La iniciativa s'integra en el full de ruta de la corporació que pretén donar més formació i mitjans als equips, coordinats sota el comandament únic del Consorci Provincial de Bombers.

En total, són 56 els municipis de la província que compten amb una base de Brigada Forestal. Ha sigut en aqueixes instal·lacions en les quals l'empresa pública de la Diputació de València, Divalterra, ha realitzat un estudi per a analitzar la seua situació i les condicions, i així poder assessorar de forma personalitzada als consistoris perquè puguen adaptar-se al reglament i millorar la gestió.

En les 112 Brigades Forestals que estan operatives en la província treballen prop de 600 professionals. Es constitueixen en equips de deu persones dividits en dos torns de cinc en els quals hi ha un capatàs, un conductor i tres especialistes. D'esta forma es garanteix que cada dia hi haja una brigada de servei. Es distribueixen per àrees d'actuació i estan presents en la pràctica totalitat del territori valencià.

Els seus treballs diaris es focalitzen, sobretot, en la silvicultura preventiva i neteja de muntanya, la construcció i manteniment de diferents tipus de tallafocs i actuacions directes en incendis forestals quan ho sol·licita Emergències.