La DiputaciÃ³ dÃ³na ocupaciÃ³ a 66 joves qualificats i mantÃ© la seua aposta per la retenciÃ³ del talent

La Diputació de València donarà ocupació a un total de 66 professionals qualificats a través del programa del SERVEF Avalem Joves, una iniciativa creada amb l'objectiu de generar noves oportunitats de treball i formació per a les persones joves. Els treballadors cobriran places en totes les àrees de gestió de la institució provincial, a les quals s'aniran incorporant al llarg de l'estiu.

En paraules del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, esta iniciativa mitjançant la qual s'ofereix una oportunitat laboral a 66 joves amb formació específica “manté i reforça l'aposta per la retenció del talent que aquesta institució ha concretat en un pla estratègic per a tota la legislatura”. En aquest sentit, Rodríguez té clar que “les administracions públiques tenen la responsabilitat d'oferir als joves alternatives quan s'enfronten al mercat laboral i troben moltes portes tancades”.

Eixes oportunitats les està donant ja la Diputació de València a través del seu programa de Gestió del Talent, a través del qual desenes de postgraduats estan treballant en projectes de diferents temàtiques en els ajuntaments de la província, acumulant d'una banda experiència laboral i, per una altra, desenvolupant plans i iniciatives que poden millorar la qualitat de vida dels municipis i les persones que en ells habiten.

La major part dels empleats seran de l'àmbit del Dret, un total de 21, el treball dels quals es desenvoluparà en les àrees de Secretaria General, Contractació, Patrimoni, Central de Serveis Innovadors, Cooperació Municipal, Hisenda, Transparència, Divalterra, Cultura, Mancomunitats, Benestar Social, Esports, Defensa en Judici, Intervenció i Personal.

Els següents professionals més demandats són els informàtics. S'incorporaran un total de sis als departaments de Secretaria General, Contractació, Informàtica, Personal i Medi Ambient. A les oficines comarcals es destinaran un total de huit professionals, compostos per quatre Enginyers Industrials i de Producció i quatre Arquitectes.

Així mateix, s'integraran en diferents àrees tres titulats en Ciències Polítiques, que aniran a Presidència, Vicepresidència i Personal; tres de Comunicació Audiovisual, per als departaments de Premsa i Vicepresidència; tres de Periodisme per al Gabinet de Premsa; i tres de Relacions Laborals, que treballaran en Personal i Assessorament Municipal.

A més, hi haurà dos economistes, que es destinaran a Presidència i Divalterra; dos especialistes en Administració Pública, que es dirigiran a Assessorament Municipal i Personal; dos sociòlegs, que estaran en Transparència i Personal; dos Enginyers de Camins, que s'incorporaran a l'àrea de Carreteres; dos titulats en ADE, que estaran en Intervenció; i dos graduats en Història, que aniran a Mancomunitats i Turisme.

La contractació de professionals es completarà amb un enginyer ambiental, que estarà en l'àrea de Medi Ambient; un editor, que anirà a Cultura; un titulat en Turisme, que es dirigirà al departament de Turisme; un dissenyador gràfic, que treballarà en Presidència, un matemàtic, que desenvoluparà el seu treball en Secretaria General; un documentalista, que també estarà en Secretaria General; i un restaurador, que anirà a Patrimoni.

Els joves professionals estaran contractats per un any, de manera que podran obtenir major experiència laboral i desenvolupar les seues capacitats en els diferents departaments de la institució provincial. Una proposta que també contribuirà a la tornada d'eixos joves talents que van haver d'emigrar per manca d'oportunitats i per la situació de precarietat laboral, i que mostra el compromís de la Diputació de València amb la joventut i la millora de la realitat social.