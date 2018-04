València La Diputació consolida el model de treball de les seues brigades forestals sobre la base de criteris objectius La nova encomana prioritza les actuacions de les brigades en selvicultura preventiva i reforça l'adreça operativa que el consorci provincial de bombers fa de les mateixes

ABC

VALÈNCIA Actualizado: 04/04/2018 21:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La nova encomana de la Diputació de València a l'empresa pública Divalterra, per a la coordinació del treball de les brigades forestals de la corporació, ha consolidat un model de treball sobre la base de criteris objectius. Un model que confirma el pas donat en 2017 per a establir uns criteris reglats en relació a la neteja de muntanyes.

El 90% del treball dels brigadistes de la Diputació és la selvicultura preventiva, és a dir, la neteja de muntanyes, barrancs i zones properes als municipis. El que fa esta encomana és prioritzar les actuacions d'estes brigades i establir una comissió de seguiment que garantisca una planificació del treball en funció de necessitats reals i baremables, en coordinació amb altres organismes.

En esta línia, l'encomana enforteix l'adreça operativa que el consorci provincial de bombers fa de les brigades, que treballen sota el comandament únic del consorci, ja que a més dels treballs de prevenció també hi ha una part de reforç en les tasques d'extinció d'incendis i control del perímetre en les quals participen els brigadistes.

Totes estes mesures reforcen la intenció del president de la Diputació de millorar la formació de les brigades i establir una bona coordinació amb els bombers de la Diputació. “Es tracta de donar-li una major professionalització al servei i coordinar de la forma més efectiva possible els recursos dels quals disposa la institució en matèria de prevenció i extinció d'incendis”, ha defensat Rodríguez.

Major agilitat

Este procés de transformació integral es notarà també en l'agilitat de les actuacions i la reducció de la burocràcia per als ajuntaments. I és que, com a novetat, Divalterra també ha simplificat els tràmits administratius per a sol·licitar treballs de les brigades forestals, amb l'objectiu d'atorgar més eficiència al procés i estalviar temps als ajuntaments, adaptant-se a les necessitats del dia a dia.

Entre les novetats s'estableix que no és necessari tornar a sol·licitar aquelles actuacions demandades que hagen sigut classificades com a “recurrents” (principalment l'adequació de les àrees recreatives i zones d'afluència d'ús públic), i seran executades pels efectius tots els anys quan siga necessari, principalment en Pasqua i a l'estiu, si el mateix ajuntament dóna el seu vistiplau.

Publicitat, mèrit i capacitat

Este canvi de paradigma s'ha traslladat també al nou procés de selecció dels brigadistes, que per primera vegada es basa en els principis de publicitat, mèrit i capacitat, en contraposició als processos de selecció en l'empresa pública en anteriors etapes de gestió.

Estes brigades cobreixen la major part de la plantilla de Divalterra i és est el principal interès de la Diputació: garantir en tot moment la continuïtat d'ests treballadors que s'encarreguen de la prevenció d'incendis, una pota essencial per al Consorci de Bombers, que té efectius d'extinció però no de prevenció.