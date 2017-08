La DiputaciÃ³ colÂ·labora amb la campanya Â«Stop al focÂ» de prevenciÃ³ dâ€™incendis en la Comunitat

Sota el lema Stop al foc. Protegeix el teu Habitatge i la teua Urbanització, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ve realitzant una campanya informativo-divulgativa per a la prevenció d’incendis a la interfície urbana forestal, municipis i urbanitzacions, la qual apel·la a la responsabilitat de la ciutadania per tal d’evitar qualsevol tipus de negligència. Es tracta d’una iniciativa centrada en la celebració de sessions informatives en les mateixes urbanitzacions, nuclis rurals dispersos i disseminats limítrofs a terreny forestal amb un elevat risc d’incendis, i que compta amb la col·laboració de la Diputació de València, els ajuntaments valencians, el Consorci de Bombers de València, els agents mediambientals i representants de les mateixes urbanitzacions.

Durant el transcurs d’estes sessions informatives, més enllà dels consells proporcionats per part dels monitors perquè els residents en aquestes zones de risc puguen reaccionar adequadament en cas de perill, als participants se'ls lliuren fullets divulgatius dissenyats per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. «Estes inclouen recomanacions i pautes de comportament explícites en relació amb l'edificació, el manteniment de les parcel·les i la cura de l'entorn per tal de reduir el risc d'incendis forestals, afavorir la reacció adequada i garantir l’auto-protecció en cas de perill, avançant-se així al sinistre. Estem compartint informació útil amb les persones residents en aquestes zones de risc», ha explicat Josep Bort, diputat de Medi Ambient.

Bort també ha incidit «en la necessitat d’incrementar l’alerta i l’atenció de la ciutadania, amb el propòsit de fer disminuir els descuits que poden desencadenar en un incendi forestal, especialment en les zones que acrediten un alt risc», ha remarcat. El responsable de l’Àrea de Medi Ambient ha recordat que les estadístiques «ens indiquen que un elevat percentatge dels incendis decretats a les nostres comarques estan motivats per negligències o l’incompliment de les prohibicions de fer foc en zones o en èpoques determinades», pel que ha reivindicat «el compromís de tota la ciutadania amb el nostre patrimoni natural i la nostra terra».

Per la seua part, la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, Delia Álvarez, ha explicat que amb la campanya Stop al foc «pretenem que els habitants d'estes enclavaments siguen conscients dels riscos inherents de viure en un espai envoltat de massa forestal i de la necessitat d'involucrar-se i comprometre’s, tant personalment com des de la comunitat, en adoptar les mesures que siguen necessàries per minimitzar al màxim el risc d'incendis».

Imatge del fullet de la campanya «Stop al foc» - ABC

Empatia amb l'entorn natural

Esta campanya va iniciar el seu camí el passat 22 d'abril. Des d’aleshores, ha visitat la Serra d’Espadà, les urbanitzacions de la Barraca d'Aigües Vives, Gilet, Torres-Torres, Segart i Estivella. Al juliol s'han realitzat sessions en les quals han participat residents dels municipis d'Olocau, Marines, Nàquera, Oliva i Carcaixent, entre d’altres.

Ara, tindrà la seua continuïtat durant estos mesos d'agost i setembre. Així, segons ha avançat Delia Álvarez, «hi ha molts consistoris que ja han mostrat interès per aquesta iniciativa, i han sol·licitat formalment la realització de sessions en els seus respectius municipis, amb els quals s'està en contacte per buscar dates per a la seua celebració. Concretament, a dia d'avui, hem tancat sessions informatives que se celebraran al llarg del mes d'agost en diverses urbanitzacions dels termes municipals de Requena –concretament en les seues pedanies de Los Pedrones i Casas de Soto–, Sagunt, Bocairent, Gandia i Pego». Fins a la data s'han realitzat 17 sessions informatives en 13 municipis diferents, participant un total de 358 assistents que representen a 61 urbanitzacions d'alt risc.

Al llarg de l'activitat s'aconsegueix que els assistents empatitzen amb el seu entorn, sent molt més conscients de la seua fragilitat en finalitzar la sessió. La prevenció és l’eina més eficaç per tal de lluitar contra els incendis forestals. Una prevenció que, en el cas de les persones residents en la interfície urbano-forestal, requereix de major informació i conscienciació.