La Diputació de València anuncia la primera contractació de brigadistes a través de processos reglats El president, Jorge Rodríguez, acudeix al lliurament del nou equipament a les 56 brigades forestals de la corporació que millora els elements de treball dels «herois» antiincendis

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha avançat este dimecres la contractació dels primers brigadistes de la corporació a través de processos reglats, la qual cosa posa fi als tradicionals processos de selecció en l'empresa pública que coordina les brigades forestals en anteriors etapes de gestió, i estableix un nou model basat en els principis de publicitat, mèrit i capacitat.

Rodríguez ha anunciat la posada en marxa d'esta nova borsa de contractació a l'Alcúdia de Crespins, on el president ha acudit al lliurament del nou equipament tècnic a les 56 brigades forestals de Divalterra, amb una inversió de prop de 900.000 euros, amb la qual la corporació millora els elements de treball dels 600 efectius que treballen durant tot l'any en la prevenció d'incendis forestals.

El màxim responsable de la institució ha explicat, davant 300 brigadistes dels 56 equips que la Diputació té desplegats per les comarques valencianes, que este lliurament d'equipament “és un pas més en el full de ruta per a millorar la formació d'estos herois antiincendis i les seues eines i elements de treball, com poden ser estes noves peces de vestir, els nous vehicles o el material renovat en estos últims mesos”.

En este sentit, Jorge Rodríguez ha destacat la creació d'una borsa de treball basada en els principis de publicitat, mèrit i capacitat per a la selecció dels nous brigadistes de Divalterra, així com la importància de la silvicultura preventiva, les tasques de vigilància i la segona intervenció en incendis, tasques que desenvolupen estos treballadors forestals. Rodríguez també ha posat en valor la col·laboració amb l’VASPE, que permet reforçar aspectes com la formació en emergències i en primers auxilis.

El president de la Diputació ha assenyalat que al llarg del present exercici “l'objectiu és cobrir les aproximadament 50 vacants que hi ha en les brigades a través d'estos processos reglats”, i en el mig termini, “un altre dels objectius és que es puguen engegar les Brigades Verdes de Divalterra abans del final de legislatura, la qual cosa suposaria poder comptar amb més d'un centenar de nous brigadistes entre les vacants i estos efectius per a la neteja de zones properes als municipis”, ha afegit Rodríguez.

“Rodríguez protegeix als seus brigadistes”

En paraules del cogerent de Divalterra, Xavi Simón, “el president protegeix als seus brigadistes” amb esta inversió en equipament que arriba als 877.000 euros. Simón ha detallat esta aportació, que destina una mica més de 680.000 euros a la indumentària; 75.000 euros als cascos per a la intervenció en incendis; altres 75.000 euros per als cascos i ulleres utilitzats en treballs de silvicultura; i uns 45.000 euros en botes.

El cogerent de Divalterra i responsable de les brigades ha manifestat que “este nou equipament té més qualitat, amb major elasticitat i resistència, peces tècniques i tèrmiques i tancaments i connexions ràpides per a disminuir el temps de resposta dels efectius”. Com a principals novetats, Simón ha destacat que per primera vegada s'inclou una talla femenina i que la vestimenta d'intervenció passa a tenir dues peces, jaqueta i pantalons, “en la línia de millorar la rapidesa de resposta davant una emergència”.

El responsable de l'empresa pública ha repassat les dades d'intervenció de les brigades forestals de la Diputació durant el passat any, amb 312 serveis en els quals van participar 547 brigades i 2.241 brigadistes, amb 32.886 quilòmetres recorreguts. A açò cal sumar les tasques de prevenció que realitzen diàriament estos treballadors forestals en les muntanyes valencianes.