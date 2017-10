Educació La Diputació ajuda a «La Nova» de l’Olleria a desenvolupar el seu projecte musical amb 60 escolars El president, Jorge Rodríguez, visita les instal·lacions de l'agrupació musical, que s'han condicionat amb aportacions de la institució provincial i la Generalitat

ABC

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha aprofitat la seua visita a l'Olleria per a conéixer les millores realitzades en el local de l'Agrupació Musical ‘La Nova’, subvencionades amb fons provincials. Rodríguez ha assegurat que “la tradició musical és un dels nostres senyals d'identitat i ens defineix com a poble”, i ha destacat l'aposta de la corporació per este sector, com demostren els 3 milions d'euros que la institució inverteix cada any en la promoció de la música i les bandes i associacions musicals.

‘La Nova’, una agrupació musical composta per més d'un centenar de persones, entre músics, educands i les veus del cor, ha anat condicionant les instal·lacions d'una antiga nau industrial amb ajuda de la Diputació i la Generalitat. Actualment té en funcionament l'escola de música i una zona comuna de recepció i oci, i està en projecte un auditori i noves classes per a l'escola.

Des de l'any 2009, ‘La Nova’ té la seua seu en l'Av. Treballadors, on va adquirir una antiga nau que han anat rehabilitant, començant per l'ala esquerra, on hui es troba l'escola de música en la qual estudien 60 alumnes. “Estes classes comencem donant-les en els banys i camerinos del parc de l'Olleria, en unes condicions que han canviat molt a millor en estos anys, en disposar d'un espai propi que hem anat condicionant gràcies a ajudes com les de la Diputació”, explica el responsable de l'escola, Rafa Vañó.

Vañó ha coincidit amb el president de la Diputació a l'hora d'assenyalar que “millores com les realitzades en esta nau perquè desenes de xiquetes i xiquets puguen estudiar música demostren que els diners públics s'estan invertint de forma correcta i responsable, en actuacions que tenen una influència directa en els ciutadans, en este cas els de l'Olleria”. Per al futur hi ha projectats un auditori en la part central de l'edifici i noves classes, a més d'un arxiu, en l'ala dreta de la nau.

Més d'un milió d'euros d'inversió a l'Olleria

L'aportació de la corporació provincial a esta agrupació musical és solament una part de la inversió realitzada per la institució que presideix Jorge Rodríguez a l'Olleria, on en estos dos primers anys de legislatura s'ha arribat a la xifra de 1.110.000 euros en ajudes provincials, especialment del Pla d'Inversions Sostenibles (IFS), el Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) i el Fons de Cooperació Municipal, així com una ajuda directa de 150.000 euros per a completar el projecte de parc i zona verda de la Font Vella.

Entre les obres realitzades amb fons provincials destaquen les tres fases del projecte verd de la Font Vella, amb una inversió global propera als 450.000 euros, i la rehabilitació de l'edifici annexe al pati de la Casa Santonja, amb un pressupost de 93.000 euros, a més d'actuacions de la millora de carrers en el casc antic del municipi.

La Fira, 400 anys d'història

L'Olleria s'ha convertit este cap de setmana en centre d'atenció de les comarques centrals gràcies a la seua tradicional Fira, un esdeveniment amb més de 400 anys d'història que en esta ocasió ha sigut inaugurada pel president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, qui ha destacat el “potencial d'este tipus de fires per a mostrar al món els nostres productes i tradicions”.

Rodríguez, qui va recórrer el recinte firal, amb prop d'un centenar de parades i una trentena d'atraccions, al costat de l'alcalde de l'Olleria, Julià Engo, va posar en valor “la importància d'este tipus d'esdeveniments en l'activitat econòmica i el comerç local dels municipis i les comarques valencianes”.

En paraules de l'alcalde, Julià Engo, “la Fira de l'Olleria és un esdeveniment per a gaudir en família, en el qual des de l'ajuntament tractem d'oferir un programa d'activitats variat, per a xicotets i majors, amb la col·laboració de diferents entitats i associacions”. Entre estes entitats o col·lectius, destaquen el club ciclista Cap Amunt, Dos Rodes Clàssiques, los Amigos de la Cordà de Glòria i la Asociación de Amigos del Caballo.