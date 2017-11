ABC en Valencià La Diputació ajuda Alaquàs a recuperar les pintures dels segles XVI al XVIII descobertes en el Castell El president, Jorge Rodríguez, visita al costat de l'alcaldessa, Elvira García, un edifici amb 500 anys d'història declarat fa un segle Monument Històric Artístic Nacional

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha visitat este dilluns el Castell d'Alaquàs, que en 2018 celebra el seu centenari com a Monument Històric Artístic Nacional. Rodríguez ha descobert diferents estades d'una joia patrimonial en la restauració de la qual s'ha implicat la Diputació amb diferents aportacions, com la qual ha servit per a restaurar les pintures dels segles XVI al XVIII que han vist la llum gràcies al treball dels arqueòlegs Víctor Algarra i Paloma Berrocal.

Acompanyat per l'alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García, i els diputats Bartolomé Nofuentes, Conxa Garcia i Isabel García, el president de la Diputació ha mostrat interès per la troballa d'aquests grafits, com cataloguen els experts, que reprodueixen vaixells de la mà de pintors que molt possiblement van formar part de les tripulacions d'aquestes embarcacions. Al costat d'aquests grafits s'ha restaurat una singular col·lecció que obri una finestra a la cultura renaixentista.

Aquestes troballes són solament una mostra del valor artístic i històric del Castell d'Alaquàs, que al mateix temps que ha rehabilitat cadascun dels seus racons, del pati a la terrassa, passant per les dependències adjacents, s'ha convertit en un espai d'ús cultural i formatiu gràcies a la voluntat de l'Ajuntament que dirigeix Elvira García. Un espai que Jorge Rodríguez ha qualificat com “una joia de l'arquitectura civil, patrimoni de totes les valencianes i valencians”.

En paraules de Rodríguez, “les successives inversions que l'Ajuntament d'Alaquàs ha anat realitzant al Castell han convertit aquest espai amb cinc segles d'història en una icona per al municipi i la societat valenciana, la qual cosa demostra que no ens equivoquem a l'hora de confiar en els alcaldes i alcaldesses perquè foren ells qui decidiren què actuacions eren més necessàries en els seus municipis i més convenients per a millorar la qualitat de vida de les seues veïnes i veïns”.

La Diputació de València és un dels patrons de la Comissió d'Honor del centenari de la declaració del Castell d’Alaquàs com a Monument Històric Artístic Nacional. Una efemèride en la qual el consistori vol implicar a diferents institucions, al teixit comercial local i als habitants del municipi, que “han de sentir-se orgullosos d'aquest tresor que hem convertit en centre neuràlgic de l'activitat d'Alaquàs”, segons ha assenyalat Elvira García.

L'alcaldessa ha agraït el suport institucional de la Diputació i ha fet referència al futur del Castell, que comença a escriure's amb aquest centenari de la declaració com a monument d'interès nacional, replet d'actes. García ha explicat que “l'objectiu és convertir el Castell en motor cultural, social i econòmic d'Alaquàs, treballant en la dinamització turística de l'edifici i el municipi i en la difusió del seu valor entre els més xicotets per a garantir que l'immoble està a resguard de veleidades futures”.

La implicació de la Diputació en la rehabilitació i restauració del Castell ha estat una de les línies d'inversió de la corporació que presideix Rodríguez a Alaquàs, on la corporació ha sumat ajudes per valor de 2.065.000 euros en aquests dos primers anys de legislatura, més del doble de les ajudes de la institució provincial al municipi en els anys 2014 i 2015, els últims de l'anterior legislatura.

Jorge Rodríguez ha destacat l'eficàcia d'unes actuacions que “han servit per a millorar el dia a dia de les persones que viuen a Alaquàs, com els 417.000 euros destinats a l'accessibilitat de les voreres, els 260.000 euros emprats per a eliminar barreres arquitectòniques, els 160.000 euros que han dinamitzat les zones industrials o els 120.000 euros amb els quals s'han adequat i renovat les zones verdes del municipi”.

Aquestes inversions, “que demostren que no ens equivoquem a l'hora de respectar l'autonomia municipal”, segons Rodríguez, provenen dels plans d'inversions sostenibles (IFS) i el Pla d'Obres i Serveis Municipals (SOM), als quals caldria afegir els 235.000 euros del Fons de Cooperació per a inversions o despesa corrent; els 80.000 euros del Pla de Camins i Vials (PCV) i 170.000 euros dels plans d'ocupació engegats per la Diputació, el primer enfocat a joves i el segon a majors de 55 anys perquè puguen recuperar les seues expectatives de jubilació.