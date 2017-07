La Dipu et Beca es consolida un estiu mÃ©s com a plataforma laboral per als joves valencians

Com cada mes de juliol des de fa nou anys, estudiants universitaris valencians podran adquirir experiència professional en ajuntaments i entitats locals menors adherides de la província a través de ‘La Dipu et Beca’, un programa de la Diputació de València que té com a objectiu ajudar als joves a la inserció professional. “Es tracta d'assistir als estudiants perquè puguen fer pràctiques i completar la seua formació, amb un ajuda econòmica que també puguen utilitzar durant el curs”, ha assenyalat el diputat de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes.

En esta edició s'han adherit 268 ajuntaments i entitats locals menors, amb un pressupost d'1.479.000 euros i un nombre màxim de beques de 1.606. La durada de les beques és d'un mínim de 15 dies i un màxim de dos mesos, entre juliol i agost. La dotació de les ajudes és de 500 euros bruts al mes, dels quals la Diputació aporta el 80% i l'ajuntament el 20% restant.

D'esta manera, la institució provincial subvenciona parcialment la beca i és el consistori el que trau la convocatòria atenent a les seues necessitats concretes. Mitjançant aquest mecanisme és possible una àmplia oferta de beques de moltes especialitats, tant de graus com de cicles formatius. Així mateix, des de l'entrada del nou equip de govern s'ha garantit la igualtat en la valoració, explicant un 30% la situació econòmica, un 20% l'estar empadronat en el municipi, un 15% l'expedient acadèmic, un 10% els coneixements de valencià, i un 5% la formació complementària.

La Dipu et Beca pertany al programa de Gestió i Retenció del Talent de la Diputació de València, i en nou edicions s'han concedit 20.731 beques, amb 27.853 beneficiaris. Una iniciativa a la qual se suma un nou projecte en col·laboració amb l'equip CTalent de la Universitat Politècnica de València, amb el qual es pretén acostar a ambdues institucions per a oferir pràctiques universitàries a l'alumnat. Es tracta d'un programa pilot en el qual els Ajuntaments es posaran en contacte amb les universitats per a assenyalar què necessitats tenen, oferint-se com a lloc de pràctiques per a l'alumnat.

D'esta manera, les pràctiques obligatòries que han de cursar-se en els estudis superiors s'alinearan amb les necessitats de les administracions públiques, proporcionant un escenari d'aprenentatge pràctic amb un important impacte social.