El Deleste 2017 comenÃ§arÃ  en el Centre del Carme

El Deleste 2017 oferirà un aperitiu del festival, un parell de setmanes abans de la seua celebració en Espai Rambleta, en el mateix centre de València. Fruit de l'acord entre la trobada musical i el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, el claustre gòtic del Centre del Carme, acollirà una sèrie de concerts el dissabte 21 d'octubre. Sona la Dipu col·laborarà en una jornada diürna, gratuïta i per a tots els públics el cartell dels quals es desvelarà en les pròximes setmanes.

"Aposta per la qualitat abans que la quantitat, l'atenció del públic i els professionals, la importància dels detalls... des del principi percebem les similituds entre la filosofia actual del Centre del Carme i del Deleste", diuen els organitzadors del festival. Des del Deleste han volgut destacar l'interés amb què Jose Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ha acollit la proposta: "Des del principi Pérez Pont ens ha mostrat la seua predisposició per a crear sinergies amb un projecte musical tan singular com el nostre, així com l'ànim de hibridar diferents disciplines artístiques en l'interior del centre. Per a nosaltres és un somni impensable fa uns anys el poder traslladar un tros del Deleste a un marc històric com este".

Segons el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont “després de consolidar la nostra presència en el festival ENSEMS, el pròxim mes d'octubre per primera vegada el Centre del Carme se suma al Deleste, la qual cosa ens oferix la possibilitat d'acostar-nos a altres músiques en el marc de la cultura contemporània”. Pérez Pont ha destacat així mateix l'oportunitat de connectar amb altres sectors de la ciutadania recolzant junt amb la Diputació de València, iniciatives com el Deleste, “una proposta, amb identitat pròpia, que després de cinc anys en l'escena musical valenciana, seguix reinventant-se incorporant ara l'element patrimonial que li oferix este antic convent, reconvertit en epicentre de la cultura contemporània”.

Sona la Dipu torna a ser fonamental en la prèvia del festival valencià. En la passada edició, la quinta, ja va col·laborar en el denominat Sona el Deleste el cap de cartell del qual va ser Novetats Carminha. "Col·laborar amb el Deleste ja és en si una gran satisfacció. Formar, a més, part d'acords que promoguen la transversalitat de la música amb altres arts i espais fa encara més especial la nostra implicació. Estem molt satisfets amb este acord, poder actuar en este extraordinari emplaçament serà sens dubte una experiència inoblidable per a algunes de les bandes finalistes del Sona la Dipu", ha declarat Enrique Borrás, director de Sona la Dipu.