Definits els equips de la X Copa dâ€™Escala i Corda- President de la DiputaciÃ³ de ValÃ¨ncia

En la dècima edició de la Copa d’Escala i Corda – President de la Diputació de València participaran un total de huit parelles que han sigut distribuïdes en dos grups. Els vigents campions, Pere Roc II i Jesús repetiran equip, així com també ho farà la parella subcampiona, la de Puchol II i Monrabal.

La Copa d’Escala i Corda, que es tracta de la segona competició més rellevant per equips en la modalitat d’Escala i Corda, s’iniciarà el divendres 9 de juny al trinquet de Vilamarxant, amb un duel que enfrontarà als vigents campions, Pere Roc II i Jesús front a Francés i Félix.

El torneig repetirà el format de la passada temporada, jugant-se sis partides de lligueta en cadascun dels dos grups. Els dos primers classificats de cada grup accediran a la ronda de semifinals, on una eliminatòria enfrontarà al primer classificat del grup A front al segon del Grup B, mentre que l’altra semifinal mesurarà al primer del Grup B contra el segon del grup A. La ronda de semifinals es jugarà a partida única, com també ocorrerà amb la gran final que està programa per al 15 de juliol al trinquet de Llíria.

Imatge de Rodri i Jesús - ABC

En total el torneig comptarà amb 15 partides, i a priori no hi ha cap equip que destaca per damunt dels altres. Això farà que des de la primera partida els jugadors juguen al màxim, ja que al disputar únicament cada equip tres partides en la fase de grups, no hi ha marge d’error i una derrota en la partida inaugural et pot complicar la classificació a semifinals.

Concretament, els equips que conformen els grups A i B són els següents, amb la particularitat que alguns jugadors eixiran de la corda:

GRUP A

Puchol II i Monrabal (ix de la corda) - Ajuntament de Vinalesa

Pere Roc II i Jesús (ix de la corda) - Ajuntament de Llíria

Santi de Silla i Santi de Finestrat - Ajuntament de Guadassuar

Francés i Félix - Ajuntament de Dénia

GRUP B

Soro III i Hèctor (ix de la corda) – Ajuntament de València

Pablo Sella i Javi – Ajuntament de Benissa

Genovés II i Salva – Ajuntament de Murla

Marc i Pere – Ajuntament de Montserrat

Definidos los equipos de la X Copa de Escala i Corda - Diputación de Valencia

En la décima edición de la Copa de Escala i Corda - Presidente de la Diputación de Valencia participarán un total de ocho parejas que han sido distribuidas en dos grupos. Los vigentes campeones, Pere Roc II y Jesús repetirán equipo, así como también lo hará la pareja subcampeona, la de Puchol II y Monrabal.

La Copa de Escala i Corda, que se trata de la segunda competición más relevante por equipos en la modalidad de Escala i Corda, se iniciará el viernes 9 de junio en el trinquete de Vilamarxant, con un duelo que enfrentará a los vigentes campeones, Pere Roc II y Jesús frente a Francés y Félix.

El torneo repetirá el formato de la pasada temporada, jugándose seis partidas de liguilla en cada uno de los dos grupos. Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a la ronda de semifinales, donde una eliminatoria enfrentará al primer clasificado del grupo A frente al segundo del Grupo B, mientras que la otra semifinal medirá al primero del Grupo B contra el segundo del grupo A. La ronda de semifinales se jugará a partida única, como también ocurrirá con la gran final que está programada para el 15 de julio en el trinquete de Llíria.

En total el torneo contará con 15 partidas, y a priori no hay ningún equipo que destaque por encima de los demás. Esto hará que desde la primera partida los jugadores jueguen al máximo, ya que al disputar únicamente cada equipo tres partidas en la fase de grupos, no hay margen de error y una derrota en la partida inaugural te puede complicar la clasificación a semifinales.

Concretamente, los equipos que conforman los grupos A y B son los siguientes, con la particularidad de que algunos jugadores saldrán de la cuerda:

GRUPO A

Puchol II y Monrabal (sale de la cuerda) - Ayuntamiento de Vinalesa

Pere Roc II y Jesús (sale de la cuerda) - Ayuntamiento de Llíria

Santi de Silla y Santi de Finestrat - Ayuntamiento de Guadassuar

Francés y Félix - Ayuntamiento de Dénia

GRUPO B

Soro III y Héctor (sale de la cuerda) - Ayuntamiento de Valencia

Pablo Sella y Javi - Ayuntamiento de Benissa

Genovés II y Salva - Ayuntamiento de Murla

Marc y Pere - Ayuntamiento de Montserrat