Cultura Dansa València 2018 reivindica el paper de les dones creadores i converteix la ciutat en la capital de la dansa A partir de dimecres 11 d’abril, la nova edició del festival que reivindicarà el paper de les dones creadores en el món coreogràfic

ABC

VALÈNCIA Actualizado: 10/04/2018 10:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

L’Institut Valencià de Cultura celebra a partir de dimecres 11 d’abril la nova edició de Dansa València, un festival que, en esta edició, reivindica el paper de les dones creadores en el món coreogràfic i busca incorporar-hi nous públics, que s’apropen a les activitats del festival des de totes les edats i condicions i continua consolidant esta data com a punt de trobada del sector, als àmbits autonòmic, estatal i internacional.

Mar Jiménez és la persona escollida per dirigir i coordinar el festival gràcies a un procés obert de selecció fet en col·laboració amb el sector valencià de la dansa.

Hi haurà dos estrenes absolutes en les quals participa l’Institut Valencià de Cultura , la producció de Dansa de l’IVC «Divines Paraules» una versió en dansa de l’obra de Valle-Inclán, dirigida per Rosángeles i Edison Valls amb música de Pep Llopis que inaugurarà el festival al Teatre Principal i «Lo inevitable» de la jove companyia Dunatacà que és una coproducció entre l’IVC i l’Espai Inestable, on es podre gaudir de l’espectacle el dia 13 d’abril.

La programació d'esta edició s’ha estructurat al voltant de quatre eixos centrals: una representació del panorama coreogràfic de l’Estat espanyol, una mostra de la dansa valenciana actual, la recuperació de la secció ‘La Danseta’, dedicada al públic infantil i familiar, i un fort vessant de gènere, amb una especial atenció cap a les dones creadores.

Durant els cinc dies del festival es presentaran obres recents que dibuixen el panorama de la dansa a l’Estat espanyol. El públic valencià podrà gaudir de referents com ara Sol Picó, Rosángeles Valls, Mariantònia Oliver, Israel Galván o Daniel Abreu.

A més, també tindran el seu espai propostes incipients com les de Las Hermanas Gestring, Judith Argomaniz i la seua companyia Lasala o la companyia Koria.

Coreografia de «Divinas Palabras» -ABC

Seran un total de dinou espectacles provinents de la Comunitat Valenciana, Catalunya, les Illes Balears, Andalusia, Madrid, les Illes Canàries i el País Basc.

El festival també és una mostra representativa de la varietat de les companyies valencianes, amb propostes coreogràfiques de companyies com Proyecto Titoyaya, Otra Danza, Marea Danza o les emergents Compañía Improvisada o el Col·lectiu de Dones Dunatacá.

Dansa València 2018 té un clar enfocament de gènere, amb una mirada a les dones creadores. Dels 15 espectacle programats, 11 estan dirigits per dones, i 9 aprofundeixen sobre aquesta temàtica.

Finalment, el festival recupera la secció ‘La Danseta’, amb espectacles adreçats al públic infantil i familiar. En l’edició d’enguany, es programaran dos espectacles. La companyia Marea Dansa presentarà ‘Amelia. Que no te corten las alas’. Al seu torn, Panicmap oferirà un espectacle infantil per a xiquets i xiquetes d’edats entre 18 mesos i 4 anys.

En esta edició s’amplien els espais escènics on es presentaran les propostes. A més dels habituals espais públics com el Teatre Principal de València o el Teatre Rialto, s’incorporen el Carme Teatre, Espacio Inestable, la Sala Matilde Salvador de la Universitat de València i el TEM Teatre El Musical.

El festival compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de València, la Diputació de València, l’Aula d’Arts Escèniques del Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, Teatre El Musical, Carme Teatre, Espai Inestable, Circuito Danza a Escena de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y festivales de titularidad pública i el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Activitats paral·leles

Esta edició de Dansa València aposta per una gran varietat d’activitats paral·leles, dirigides tant a professionals del sector de la dansa com al públic general.

Entre altres activitats professionals, el festival acollirà la presentació del projecte de l’Associació d’Empreses de Dansa (AVED) i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ‘Misión Inversa: plataformas y redes de internacionalización’, la reunió semestral de la Comissió de Dansa de la Xarxa de Teatres i Auditoris de Titularitat Pública, la trobada ‘Perspectivas de futuro: transiciones profesionales’ (organitzat per l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana, ADCV).

També es realitzaran diverses classes magistrals destinades a ballarins i ballarines perquè coneguen i aprofundisquen en el llenguatge i vocabulari coreogràfic d’alguns dels creadors que participen en el Festival. La companyia Humanhood Practice presentarà la seua metodologia basada en la investigació del moviment de Rudi Cole i Julia Robert. Olga Pericet serà l’encarregada de realitzar l’altra sessió magistral.

Per al públic general, l’Academia de Artes Escénicas de España organitza una trobada entre Asun Nogales i Olga Pericet, dues corògrafes amb formes i metodologies diferents d’entendre la creació d’un espectacle. Una activitat que té l’objectiu de fer entendre les eines i el procés de creació d’una coreografia per a apropar el públic a la dansa.

De la mateixa manera, la presència d’espectacles al carrer serà nombrosa amb l’objectiu de generar nous públics.

La dansa també dialogarà amb altres disciplines en esta edició de Dansa València. La Filmoteca acollirà la presentació d’un avanç del documental ‘Siete Leguas’ dirigit per Marcia Castillo-Marín i que compta amb la participació del projecte Balletvale+. Un audiovisual que ens mostra com un grup de menuts i menudes amb diversitat funcional participa de la societat gràcies a la dansa.