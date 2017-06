La crema antimeduses presentada en l'OceanogrÃ fic de ValÃ¨ncia sÃ­ funciona

L'Oceanogràfic de València ha aconseguit este any estar a la avantguarda d'esdeveniments tan excepcionals com beneficiosos per al nostre món aquàtic (recordem el naiximent de Kylu, la primera beluga criada en captivitat en Europa, o l'exposició de meduses més gran del continent europeu). Ara, torna a ser notícia. Allà a les instal·lacions de la Ciutat de les Arts i les Ciències, la nadadora Selina Moreno va comprovar fa uns dies l'eficàcia d'un invent que a més d'un donarà una alegria: una crema solar antimeduses.

L'inventor d'esta meravella va ser el doctor Amit Lotan, qui va descobrir que a l'anomenat «peix pallasso» (el peix de «Buscando a Nemo») no li picaven ni les meduses ni les anemones, on normalment viu este animal. Així, el científic va aconseguir separar del peix la substància que li protegix i afegir-la a la nova crema protectora Safe Sea. «Et voilà».

«És una sensació única. No us podeu imaginar el que se sent quan nades entre meduses i saps que en qualsevol momento et poden picar. Jo necessite esta crema. Gràcies al doctor Amit Lotan per el seu descobriment», va dir la nadadora després de ficar el seu braç al tanc de meduses i comprovar que, efectivament, no li van picar.

Segons l'equip de «Cruz Roja Española», els sanitaris atenen cada any a milers de turistes i banyistes amb picades de meduses (que provoquen coentor i ferides) en les platjes del Mediterrani. Per això pot ser que l'invent de Lotan permeta dedicar recursos a emergències més greus, com ofegaments i d'altres urgències. Tot un descobriment que suposa un progrés per a la ciència i els professionals de la Sanitat i sobre tot, un alleujament per als aficionats al mar, als quals les meduses poden amargar el bany.