Les copes dâ€™Escala i Corda i Raspall de la DiputaciÃ³ es jugaran per primera vegada de forma paralÂ·lela

Les Copes d'Escala i Corda i Raspall aniran per primera vegada de la mà. Ambdues competicions s'han presentat conjuntament en la seu de la Diputació de València i es jugaran de forma paral·lela. Una novetat amb la qual, com ha comentat el president de la Federació de Pilota, José Sanjuan, es pretén “unir les dues modalitats perquè vagen pel mateix camí”.

Una altra de les notes destacades de la present edició serà la retransmissió en directe de deu partides en TV Mediterrani, incloses les finals, extrem que s'inclou en el conveni amb la Federació de Pilota. “L'objectiu últim del conveni és recolzar a la Federació en tot el treball que estan fent i donar cada vegada més difusió al món de la pilota, aquest esport que a més és propi dels valencians i les valencianes”, ha assenyalat la diputada d'Esports, Isabel García.

Un acord que inclou 450.000 euros de la Diputació de València per a recolzar aquest esport, la qual cosa suposa un increment de 30.000 respecte a anys anteriors, un suport que ha agraït el president de la Federació, José Sanjuan, així com els jugadors. Francisco Brines, de la modalitat de Raspall, s'ha mostrat “molt agraït, perquè cada vegada ens ajuden més. També intentem fer bones partides, però sense el suport de la Diputació no podríem fer res”.

Brines ha assenyalat que afronta amb il·lusió i bones expectatives la competició, de la mateixa manera que Javier Sansó, de la modalitat d'Escala i Corda, encara que ha indicat que tot dependrà de les sensacions que vaja trobant durant el joc. “És una de les competicions més importants, tots els jugadors volem estar i donem el màxim”, ha assegurat.

La modalitat d'Escala i Corda començarà aquest divendres 9 de juny, una competició amb una dècada d'existència que va sorgir per a reforçar i complementar el calendari professional, convertint-se al llarg dels anys en la gran competició per equips de la temporada, al costat de la Lliga. Serà un trajecte amb 12 parades abans de les semifinals i la final en trinquets de les tres províncies.

Pel que fa al Raspall, la competició començarà el 19 de juny i participaran huit formacions, totes parelles, que han sigut distribuïdes en dos grups. El campionat començarà amb la disputa d'una fase regular composta per 12 partides, sis per grup, que es completaran en els trinquets habituals de la modalitat de raspall, com Bellreguard, Oliva, el Genovés, Guadassuar, Castelló de Rugat, Xeraco, Piles, Vilanova de Castelló, Dénia i la Llosa de Ranes.