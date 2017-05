Consulta el dispositiu de trÃ fic per la Volta de Peu de ValÃ¨ncia de este diumenge

El diumenge 21 de maig se celebra la XXXV edició de la Volta a Peu de València, que compta amb una elevada participació femenina. Durant el transcurs d’esta carrera, que organitzen la Fundació Esportiva Municipal i la Societat Esportiva Correcaminos, amb el patrocini de Caixa Popular, s’ha organitzat el dispositiu necessari per al bon desenvolupament de la prova i del trànsit de vehicles i vianants pels carrers per on discorre.

En la Volta a Peu, que es desenvoluparà per un circuit de 8.000 metres, les persones que hi participen, tant professionals com aficionats, partiran del passeig de l’Albereda, per a continuar per la plaça de Saragossa, l’avinguda del Port, Eduard Boscà, pont de l’Àngel Custodi, avinguda de Jacinto Benavente, Gran Via del Marqués del Túria, Germanies, Gran Via de Ramón y Cajal passant pel pas inferior, plaça d’Espanya, Sant Vicent Màrtir, Guillem de Castro, passeig de la Petxina, Blanqueria, Comte de Trénor, Pintor López, pont del Real i Pla del Real per a tornar al passeig de l’Albereda.

El Centre de Gestió de Trànsit informa a la ciutadania que no es pot aparcar al passeig de l’Albereda, entre la plaça de Saragossa i el Pla del Real, així com a Jacinto Benavente, entre el pont de l’Àngel Custodi i el pont d’Aragó en sentit plaça d’Amèrica, des de la nit del divendres i la matinada del dissabte respectivament.

Les vies esmentades aniran tancant-se i obrint-se al pas dels participants, amb la qual cosa es recomana consultar l’itinerari abans de realitzar els desplaçaments necessaris.