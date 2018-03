ABC en Valencià Consulta el calendari de proves de certificació de nivell de valencià La Conselleria de Educació inicia el període de matriculació

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, obri el període d'inscripció a les proves de certificació de nivell de valencià corresponents a la convocatòria de juny del 2018, per primera vegada adaptades completament al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL).

Segons el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, "amb el nou model ens adaptem definitivament a Europa amb unes proves pensades per als usos lingüístics del valencià". A més, ha destacat que "són unes proves molt comunicatives i estan pensades perquè els valencians pensen i escriguen preferentment en valencià".

En el primer període de proves es podran certificar els nivells A2, B1 i C1. També es podran obtindre els certificats de capacitació tècnica, com són el Certificat de llenguatge administratiu, el Certificat de llenguatge als mitjans de comunicació i el Certificat de correcció de textos.

La inscripció romandrà oberta fins al 9 d'abril i es farà per via telemàtica mitjançant la web www.jqcv.gva.es, i amb el pagament de taxes per via electrònica amb targeta de crèdit o de dèbit per a fer el tràmit més àgil i accessible, encara que es manté la possibilitat de fer el pagament a l'entitat bancària. El pagament electrònic suposa un 10 % de descompte.

Les proves es faran en un total de 24 seus del territori valencià, com són les localitats d'Alacant, Alcoi, Alzira, Benidorm, Borriana, Buñol, Castelló de la Plana, Dénia, Elda, Elx, Gandia, Llíria, Ontinyent, Orihuela, Paterna, Sagunt, Segorbe, Sueca, Torrent, la Vall d'Uixó, Villena, Vinaròs, Xàtiva i València, on, a més, se celebraran les proves de certificats de capacitació tècnica.

En este primer període, totes les proves es faran al mes de juny. El dia 9 es farà la prova de certificació del nivell A2, la primera jornada del nivell C1 i el Certificat de llenguatge administratiu.

El dia 16 tindran lloc les proves de nivell B1 i el Certificat de llenguatge als mitjans de comunicació. Finalment, el 30 de juny serà la segona jornada del C1 i el Certificat de correcció de textos.

Les proves de nivell A2, B1 i la primera jornada del C1 començaran a les 9.00 hores, i les proves dels certificats de capacitació tècnica començaran a les 9.30 hores. Pel que fa a la segona jornada del nivell C1, els aspirants seran convocats de manera personal amb indicació del dia i l'hora.

El segon període, en què es faran les proves dels nivells B2 i C2, tindrà el procés de matrícula obert des de l'1 fins al 15 de setembre.

Amb la implantació del nou model, totes les persones aspirants a les proves de la JQCV s'examinaran de les quatre habilitats lingüístiques (comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita i expressió i interacció orals), d'esta manera desapareixerà el caràcter excloent de la prova.

Cal recordar que, per primera vegada, l'Administració valenciana organitzarà proves del nivell B2 i registrarà i expedirà certificats de nivell A1. D'aquesta manera, el nivell B2 ompli el buit que suposava el salt des del nivell elemental al nivell mitjà i completa una oferta més àmplia i proporcionada de certificats.

Amb el nou model de proves de certificació es permet unificar el model de proves de certificació d'idiomes d'organismes públics valencians, com són la JQCV, les escoles oficials d'idiomes i les universitats públiques, mitjançant la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA).

Cal recordar que des de l'any 2017 s'estan duent a terme accions formatives per al personal examinador per tal d'assegurar un cos avaluador competent en aquest sentit. Està previst que aquest curs s'arribe a la xifra de dues mil persones, aproximadament, preparades i acreditades per a l'avaluació de l'àrea d'expressió i interacció orals dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2.

Amb totes estes accions, des de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià es fa una aposta per a poder arribar a ser membre d'ALTE (Association of Language Testers in Europe), que permet posar-se al nivell dels màxims organismes de certificació lingüística, com són la Cambridge University o l'Instituto Cervantes.