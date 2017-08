El Consorci de Museus ofereix dotze exposicions per a gaudir aquest mes d'agost

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ofereix, durant el mes d'agost, 12 exposicions que es poden veure a Alacant, Castelló i València.

Els museus i sales d'exposicions, integrats dins de la xarxa de l'ens autonòmic, es troben a ple rendiment per a procurar una oferta cultural de qualitat durant l'estiu.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha explicat que «el públic que visite aquest mes d'agost la nostra Comunitat podrà descobrir diferents propostes que comprenen des de l'art clàssic, a través dels Madrazo, una de les famílies d'artistes més influents de la nostra història, passant per la figura de tres destacats escultors l'obra dels quals hem recuperat, Adsuara, Vicent i Peresejo, o inclús, endinsar-se en un recorregut per la cultura escènica del segle XX espanyol, fins a les propostes contemporànies més innovadores».

Pérez Pont ha destacat «la multiplicitat de recursos que ens ofereixen hui en dia les arts visuals, la qual cosa ens permet connectar amb el públic oferint exposicions, inclús les més clàssiques, amb un muntatge atractiu i d'acord amb el llenguatge de la societat actual».

«Estes exposicions permeten projectar una imatge de modernitat i d'innovació, que se sumen a la riquesa patrimonial del nostre territori, en unes dates on la cultura i el turisme es converteixen en motor econòmic de la nostra Comunitat», ha conclòs el director del Consorci de Museus.

València

El Centre del Carme Cultura Contemporània té aquest mes totes les seues sales obertes amb un total de 7 exposicions. Entrant pel claustre gòtic ens trobem, en primer lloc, la Sala Refectori on la Universitat de València i la Conselleria de Turisme en col·laboració amb el Consorci de Museus ofereixen la mostra 'Paisatges valencians. Territoris turístics'. L'exposició presenta la mirada íntima i personal que sobre els paisatges valencians ofereixen quatre fotògrafs: Miguel Lorenzo, Miquel Francés, Pep Pelechà i Adela Cortijo, fins al 24 de setembre.

A continuació, la Sala Contraforts exhibeix, fins al 10 de setembre, l'última edició del Projecte 3 CMCV, 'Els pecats capitals'. Aquesta fa referència al 500 aniversari de la mort del Bosco i l'obra que se li atribueix «La taula dels set pecats capitals». Els artistes valencians Manu Blázquez, Vicente Aguado i Silvia Martí presenten tres propostes d'instal·lació i performance que reflexionen sobre la condició humana, el penediment, la temptació i els seus còmplices.

La Sala Ferreres-Goerlich es converteix en temple de la pilota valenciana a les mans dels creadors Vinz Feel Free i Txema Rodríguez en la mostra 'Joc'. L'exposició recull, des d'un punt de vista artístic i creatiu, els valors d'aquest esport que forma part del patrimoni i de la cultura valencians. Sers mitològics amb cap d'ocell protagonitzen esta exposició que trasllada el llenguatge de l'art de carrer als murs del Centre del Carme.

També a la planta baixa, la Sala Carlos Pérez presenta el projecte 'Reinventar el possible / Accionar l'imaginable', un cicle format per quatre exposicions que ens introdueix en el pensament de les problemàtiques ambientals en relació a les formes de vida de la societat contemporània. Fins al 3 de setembre, es pot visitar la primera de les exposicions que conformen aquest projecte: 'Un immens joc d'energies' amb obra d'artistes de prestigi internacional com ara Úrsula Biemann, Pedro Neves Marqués, Marco Ranieri, Milena Bonilla o Pedro Barateiro, a més dels reconeguts artistes espanyols, Lorenzo Sandoval i l'alacantí Moisés Mañas.

En el segon pis del Centre del Carme l'exposició 'La deriva d'un gest postromàntic', de l'artista valencià Hugo Martínez-Tormo, pretén donar visibilitat a una nova situació socioeconòmica en què es remarca la quantitat de residus que acaben escampats per la costa i el territori valencià, fins al 17 de setembre.

D'altra banda, l'exposició 'Notificacions' (fins al 3 de setembre) es planteja com una obra col·lectiva on hibridar el treball d'artistes i poetes entorn d'una idea força: com mirar el que ocorre hui als carrers, manifestacions, mobilitzacions ciutadanes, missatges en la via pública, etc. Los artistes Enrique Falcón, Teresa Llanceta, Inmaculada Salinas i Pedro G. Romero, reflexionen sobre aquesta idea mitjançant quatre instal·lacions.

Finalment, la Sala Dormitori exhibeix 'Intermedis. La cultura escènica en el primer terç del segle XX espanyol', fins al 12 de novembre, en col·laboració amb Acción Cultural Española. A través de 200 peces, l'exposició realitza una travessia del primer terç del segle XX, on un grup d'artistes espanyols lligats per les seues derives en l'àmbit escènic estableixen una mena de constel·lació creativa al voltant de tres companys de viatge: Segundo de Chomón, Ramón Gómez de la Serna i Federico García Lorca.

A més de la programació expositiva, el Centre del Carme ofereix el primer espai permanent per a bebés en un centre d'art espanyol, l''Espai de Telles', un lloc d'experimentació dissenyat específicament per a xiquets de 0 a 3 anys.

El centre de cultura contemporània acaba d'ampliar el seu horari d'obertura al públic, d'11.00 a 21.00 hores, la qual cosa suposa un avantatge per a visitar el centre en els mesos d'estiu.

El Consorci de Museus, en col·laboració amb la Fundació Chirivella Soriano, exhibeix al Palau Joan de Valeriola de València, la mostra més important realitzada fins a la data sobre l'obra del pintor alacantí Joan Castejón (fins al 3 de setembre). A través de 60 obres, aquesta retrospectiva mostra l'evolució del treball de Castejón, des dels seus inicis, amb els seus coneguts dibuixos dels anys 60, que va elaborar des de la presó, fins a l'actualitat, mostrant les seues facetes menys conegudes, així com la seua particular tècnica de treball tan admirada pels artistes jóvens.

Alacant

A Alacant, el Museu de Belles Arts Gravina mostra 'El món dels Madrazo. Col·lecció de la Comunitat de Madrid', la qual es podrà veure fins al 15 d'octubre. Els Madrazo estan considerats com la saga més cèlebre i influent de l'àmbit artístic huitcentista espanyol. A través de les seues obres es poden recórrer els diferents corrents artístics del segle XIX. Tres generacions de pintors ens transmeten el pols del seu temps: José de Madrazo Agudo, els seus fills Luis i Federico de Madrazo Kuntz, i els fills de Federico, Raimundo i Ricardo de Madrazo Garreta.

A més, des de fa uns mesos, el Mubag compta també amb un 'Espai de Telles', lloc permanent d'experimentació per a bebés de 0 a 3 anys.

D'altra banda, a la Llotja del Peix es pot veure l'exposició 'On Translation', fins al 17 de setembre. Sota la idea de la transformació dels elements, la mostra es dirigeix a repensar l'existència dels objectes a través de la investigació dels materials i dels mitjans artístics. Es mostren les obres de: Aggtelek, Carlos Fernández-Pello, Nuria Fuster, Mar García Albert, Irene Grau, Rubén M. Riera i Sergio Porlán.

Castelló

El Museu de Belles Arts de Castelló acull la mostra "Adsuara, Vicent i Peresejo: tres escultors mediterranis entre la tradició i la renovació". L'exposició està dedicada al castellonenc Juan Bautista Adsuara Ramos (1891-1973), al valencià Carmelo Vicent Suria (1890-1957) i a l'alcoià José Pérez Pérez, 'Peresejo' (1887-1978). En aquesta es recupera l'obra i figura d'estos escultors nascuts a la vora del Mediterrani, en un moment de gran efervescència creativa de la plàstica valenciana.

D'altra banda, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana exhibeix la mostra 'Memòries Oblidades' a la sala de la Llotja de l'Ajuntament de Morella, fins al pròxim 10 de setembre.

L'exposició és el resultat d'un projecte d'investigació dirigit per l'acadèmic de Belles Arts, Arturo Zaragozá, que, basant-se en les imatges dels fotògrafs Mateo Gamón i Carlos Martínez, pretén posar llum sobre elements de l'arquitectura medieval, d'extraordinari valor, que han passat desapercebuts al llarg de la història.