El Consorci de Museus i l'IVAJ llancen la convocatòria Cercles per a integrar els joves en la creació artística La convocatòria, adreçada a educadors i mediadors culturals, busca generar grups de treball amb joves d'entre catorze i díhuit anys

El Consorci de Museus i l'IVAJ llancen la convocatòria Cercles, una iniciativa conjunta de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) adreçada a xiques i xics d'entre catorze i díhuit anys, que té l'objectiu d'oferir un lloc de reunió, reflexió i aprenentatge col·lectiu entorn de la creació artística actual.

La convocatòria ha sigut presentada aquest matí pel director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, i pel secretari general de l'IVAJ, Jesús Martí Nadal.

Pérez Pont ha explicat que “Cercles dóna un pas més en els programes de mediació i fomenta un acostament dels joves a la creació artística actual des de dins, mitjançant la seua participació en grups de treball amb un projecte i uns objectius que cal desenvolupar al llarg d'uns quants mesos”.

“Amb Cercles, el programa educatiu del Consorci de Museus completa el seu objectiu d'arribar a tots els sectors i franges d'edat amb la finalitat de fer que la cultura siga accessible per a tothom, perquè no es pot participar en quelcom que no es comprén. En aquesta ocasió hem comptat amb la col·laboració de l'Institut Valencià de la Joventut, aprofitant els recursos que ja té en aquesta matèria la Generalitat així com escoltant també la comunitat educativa a través de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o l'Associació Valenciana de Professorat de Dibuix” ha manifestat el director del Consorci de Museus.

El secretari general de l'IVAJ, Jesús Martí, ha destacat que “la cultura, la creació i la reflexió sobre la cultura són eines fonamentals per a la construcció del propi projecte de vida”. A més, ha explicat que “amb aquesta iniciativa volem oferir nous espais de creixement personal, vinculats al món de l'art, amb la qual cosa es reforça la importància de l'oci educatiu en la formació de la personalitat”.

El programa se centra en la creació de tres equips, un per territori, d'uns quinze participants cada un, que es reuniran periòdicament al Museu d'Art Contemporani d'Alacant, al Centre del Carme Cultura Contemporània de València i a l'Espai d’Art Contemporani de Castelló.

Així, se seleccionaran tres projectes per a desenvolupar les funcions d'activació i mediació amb els participants del programa Cercles entre els mesos de febrer i juliol de 2018.

Les sessions de treball podran variar en funció de la dinàmica del grup i les activitats proposades, establint un mínim de seixanta sessions.

Més concretament, la convocatòria busca impulsar l'interés per la creació contemporània actual entre la població juvenil; donar veu i lloc a un col·lectiu que està en ple procés d'evolució i transformació, apoderant-los com a creadors de la cultura del present per al futur; potenciar trobades entre joves i creadors per a aprendre de manera conjunta i participativa, i fomentar l'educació artística com a eina d'anàlisi i reflexió en el marc de la cultura visual.

Així mateix, Cercles pretén potenciar l'oci educatiu i l'aprenentatge al llarg de la vida com un dret, i donar suport al desenvolupament professional d'educadores i educadors culturals.

S'estableix una dotació econòmica total de 12.000 euros, dividida en tres imports de 4.000 euros per a cada un dels projectes (3.000 euros en concepte d'honoraris per al projecte i 1.000 euros destinats a despeses de material).

Poden optar a la convocatòria educadores o educadors i mediadores o mediadors culturals, a títol individual o bé agrupats en col·lectius, amb arrelament a la Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació de projectes s'obrirà l'endemà de la publicació en el DOGV, i finalitzarà el 30 de novembre de 2017.

Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades es constituirà un jurat integrat per professionals del sector d'acord amb el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana, i es garantirà la presència de representants de la societat civil, d'experts en la matèria i de l'IVAJ.

Aquest jurat està format per Santiago Gómez Carreras, secretari de l'Associació Valenciana de Professorat de Dibuix; José María Esteve Faubel, degà de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant; Jesús Martí Nadal, secretari general de l'IVAJ.GVA JOVE, o la persona en qui delegue; Inmaculada Sanjuan Pérez, pedagoga i tècnic de l'IVAJ especialitzada en temes de joventut i animació en el temps lliure, i José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Quant als criteris de valoració, es tindran en compte l'adequació dels projectes als objectius de la convocatòria, el seu caràcter innovador i la qualitat artisticoeducativa de la proposta, la trajectòria de la persona sol·licitant i l'optimització dels recursos econòmics i materials. Es desestimaran aquells projectes que no respecten els principis democràtics de convivència i pluralitat, amb la qual cosa es garanteix la igualtat de totes les persones.