Cultura El Consorci de Museus dóna un nou rumb a l'educació artística en els museus La institució museística posa en marxa el seu programa Tangent de mediació cultural en el Museu de Belles Arts de Castelló, el MACA d'Alacant i el Centre del Carme de València

ABC

VALÈNCIA 20/10/2017 21:42h Actualizado: 20/10/2017 21:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana posa en marxa el programa Tangent de mediació cultural en el Museu de Belles Arts de Castelló, el Museu d'Art Contemporani d'Alacant i el Centre del Carme Cultura Contemporània de València.

“Amb Tangent el Consorci de Museus dóna un nou rumb a l'educació artística en els museus generant una nova aproximació a l'entorn museogràfic i canviant el rol de l'espectador passiu pel d'actor partícip del fet cultural”. Així ho ha explicat el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, qui hi ha assenyalat que “els projectes de Tangent estan dissenyats específicament per a cada centre d'art proporcionant a l'espectador experiències noves en l'entorn del museu”.

El programa Tangent té el seu origen en la convocatòria del mateix nom per a la selecció de tres projectes de mediació cultural en tres museus de la Comunitat.

Pérez Pont ha recordat que “la convocatòria Tangent pretén posar en valor el treball dels professionals de la mediació: artistes i educadors, la labor del qual fa de nexe d'unió entre el museu i el seu públic”.

«De l'Autoretrat al Selfie», Castelló

La proposta ‘de l'Autoretrat al Selfie' de Nayra López i Ángeles Cózar és el projecte seleccionat per a Castelló i el que dóna inici a este programa, demà 21 d'octubre, en el Museu de Belles Arts de Castelló.

Es tracta d'una activitat intergeneracional que acosta la cultura visual al públic. A partir de la idea de l'autoretrat, s'unixen dos vessants, la pintura i la fotografia, fent insistència en "la identitat del jo" i la temporalitat del ser.

Des dels orígens més ancestrals, el ser humà ha sentit la necessitat de deixar empremta en el món, antigament només els pintors podien realitzar esta “autorepresentació”. Va ser amb l'aparició de la fotografia i més actualment la democratització i evolució de les tecnologies, que un públic ampli va poder accedir a ferramentes que els permetien autorretratarse, però va ser a partir del primer telèfon mòbil amb càmera davantera, on el concepte "selfie" va agafar protagonisme i es va convertir en un fet d'ús quotidià que actualment seguix en augment.

El taller està dirigit a xiquets, jóvens i adults els que participaran i aprendran de manera conjunta. El grup jugarà a autorretratarse, i a través de la projecció d'estes imatges es configurarà un llenç comú que es treballarà posteriorment amb pintura acrílica. L'objectiu final és la creació d'un quadro de múltiples autoretrats, on el participant podrà deixar empremta del seu pas pel museu, desenvolupant la seua creativitat i reflexionant sobre la seua identitat.

Els tallers es desenvoluparàn els dissabtes i diumenges, d'octubre del 2017 a maig del 2018. Informació i reserves museudidac@gmail.com.

«Here Together Now», Alacant

El projecte ‘Here Together Now' de Diana Guijarro es posarà en marxa el pròxim 28 d'octubre en el Museu d'Art Contemporani d'Alacant.

Diana Guijarro proposa al públic una sèrie de tallers / workshops en els que aproximar-se al MACA des de diferents àmbits, un programa d'activitats orientades cap a l'experimentació i la producció de coneixement divergent entorn de l'art contemporani.

Entenent el museu com una maquinària que nosaltres accionem, fem ús d'engranatges, peces i dispositius per a establir tipus alternatius de contacte i plantegem “accionar” junts l'ací i l'ara del museu com un espai productor d'altres relats.

Les activitats que conformen la programació de Here Together Now se circumscriuen a quatre plans del contemporani: ‘accionar des de l'empremta', ‘accionar des del cos', ‘accionar des de la paraula' i ‘accionar els elements'.

Conceptes amb què treballar el pensament i el context artístic fusionat les pràctiques artístiques actuals amb l'objectiu de fer més viu el pensament, els desitjos i els afectes per mitjà d'una sèrie de tallers experimentals recolzats en les col·leccions del MACA.

Així, el pròxim 28 d'octubre, a les 17 hores, s'oferirà el primer workshop davall el títol ‘Trencar el ritme' emmarcat dins del primer cicle ‘Accionar l'Empremta'.

Els tallers, que s'estendran fins maig de l'any que ve, s'oferiran cada dissabte, amb inscripció gratuïta i per a tots els públics, incloent famílies amb xiquets. Inscripció oberta: inscripciones@maca-alicante.es.

«Trobades per aprendre i desaprendre», València

El projecte ‘Trobades per aprendre i desaprendre' d'Elisa Martínez Matallín arribarà el Centre del Carme cap a gener del 2018. El projecte part de la idea que els museus no són només contenidors d'art, de patrimoni o d'històries, sinó que han de servir a la societat com a espais de trobada on compartir inquietuds culturals. Estes sessions de treball pretenen servir de vincle comunicatiu entre l'individu i la institució artística amb la finalitat de conéixer i visibilitzar eixes inquietuds culturals, amb tècniques teatrals i de moviment perquè cada participant puga construir la seua pròpia identitat.