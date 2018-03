ABC en Valencià El Consorci de Museus aposta per Alacant amb més de 40 propostes culturals per a 2018 La entitat pública donarà enguany suport al treball de més de 70 artistes i col·lectius alacantins

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, acompanyat pel diputat de Cultura de la Diputació d'Alacant, César Augusto Asencio, i per la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant, Gloria Vara, ha presentat la programació del Consorci de Museus per a la província d'Alacant en aquest 2018.

La institució cultural ha programat més de 40 propostes culturals per a enguany. Destaquen, entre altres propostes, l'inici del programa "365 dies ALC" a la Llotja del Peix, la divulgació de les col·leccions de la Diputació d'Alacant depositades al Mubag i una decidida aposta pel Museu d'Art Contemporani d'Alacant, a més del suport a projectes que naixen de l'entramat artístic de les comarques d'Alacant.

El director del Consorci de Museus ha explicat que "a més de potenciar els nostres grans museus i les seues col·leccions, estem treballant en projectes itinerants que al llarg de 2018 vertebraran la província i fomentaran el coneixement i la participació de tots els alacantins en la vida cultural del seu entorn".

Pérez Pont ha afegit que "la recuperació de referents artístics de la nostra història i la preocupació pels creadors actuals, la seua professionalització, així com el suport al sector artístic de la província d'Alacant travessa de manera transversal tant la nostra programació expositiva com el nostre projecte educatiu, que s'amplia per a millorar l'accessibilitat a l'oferta cultural".

El responsable de l'entitat ha destacat, així mateix, que el Consorci de Museus donarà suport al treball de més de 70 artistes i col·lectius alacantins en tota la seua programació per a 2018 i ha destacat especialment "el reconeixement a la figura d'Eusebio Sempere a través de diversos projectes, l'exposició "La música de los números que no existen" en Calcografía Nacional, a Madrid; l'obertura d'un espai dedicat a l'artista en la seua ciutat natal, a Onil, així com les mostres itinerants amb fons de la col·lecció de la Diputació d'Alacant, que acostaran la seua obra a tots els alacantins".

"A això se suma l'exposició '365 dies ALC', que presentarà l'obra de 36 creadors alacantins a la Llotja del Peix", ha explicat Pérez Pont, que ha destacat també les exposicions monogràfiques d'artistes alacantins com la mostra retrospectiva de Daniel García Andújar al Centre del Carme (a l'octubre), i les de Marla Jacarilla i Olga Diego, a més de Pablo Bellot, que es podrà veure al Castell de Santa Bàrbara d'Alacant.

Al Museu de Belles Arts Gravina d'Alacant, a més de l'exposició antològica dedicada a Varela, 'Un laberint lluminós', que finalitza el pròxim 1 d'abril, s'oferirà la mostra 'De paisatges, passejos i paisans: Porcar, Lahuerta, Valera', que posa en diàleg els tres paisatgistes, tres glòries de l'art del nostre territori per primera vegada junts en una mostra, gràcies a la col·laboració dels tres museus de belles arts de Castelló, València i Alacant.

Al mateix temps, i amb motiu de les obres de remodelació del Mubag, que tindran lloc en el segon semestre de l'any, el Consorci de Museus ja està treballant en tres grans exposicions patrocinades pel museu mateix per a divulgar les col·leccions que alberga la Diputació d'Alacant.

Els tres projectes, que viatjaran per diverses localitats de la província, reuneixen el fons més contemporani del Mubag amb peces de la segona meitat del segle XX. Es podran veure algunes de les figures més destacades tant de les avantguardes espanyoles com internacionals, en què destaca Sempere, de qui també s'exhibirà la seua obra gràfica.

El Consorci de Museus obrirà una convocatòria pública dirigida a ajuntaments de la província d'Alacant perquè puguen sol·licitar la presentació d'aquestes exposicions a la seua localitat.

'365 dies ALC'

El Consorci de Museus obri la temporada amb la inauguració, divendres que ve, del projecte 'Tot el que veus és art', de Pilar Tébar i José Luis Martínez Meseguer, la proposta seleccionada en la convocatòria "365 dies ALC", per al comissariat durant un any de la sala C de la Llotja del Peix d'Alacant.

Suport al MACA

Si en 2017 la col·lecció CAM que custodia i que s'ha estudiat des del MACA es presentava a València com un dels projectes més destacats de la temporada, en aquest 2018 el Consorci de Museus fa una decidida aposta pel museu alacantí i el seu projecte tant expositiu com educatiu.

El Consorci de Museus acostarà als alacantins la figura de Luis Gordillo. El MACA acollirà, a partir d'octubre, una exposició composta per obres de Gordillo, tant fotogràfiques com pictòriques, en què la fotografia cobra importància.

El MACA serà així mateix escenari del projecte 'Eixe home té al seu cap un món', un espectacle i una instal·lació escènica amb obres de Carmen Calvo, inspirades en el món i l'obra del Rafael Chirbes.

El projecte, que compta amb la col·laboració de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de l'Ajuntament de Dénia i de la Universitat de València, es podrà veure també a Dénia, com una de les propostes culturals itinerants que ofereix el Consorci de Museus per a aquest 2018, en què el llenguatge de les arts escèniques entronca amb la literatura i l'art.

A més, la institució museística donarà suport a la itinerància de l'exposició "Eusebio Sempere / Abel Martín. La música de los números que no existen", que es presenta a Madrid, en Calcografia Nacional.

I d'un projecte de projecció nacional a un altre internacional. El Consorci de Museus ha triat la ciutat d'Alacant, i concretament el MACA, per a acomiadar el projecte 'Ciutat de vacances'. Es tracta d'un projecte impulsat pel Consorci de Museus en col·laboració amb Es Baluard, Centre d'Art Santa Mónica i ACE, Acción Cultural Española, que analitza l'impacte del turisme a les ciutats.

Després de la seua presentació a l'entorn de la Biennal de Venècia (2017), i dues exposicions en Es Baluard (Palma) i al Centre d'Art Santa Mónica de Barcelona, el MACA acollirà un congrés de pensament al voltant de les ciutats turístiques com a colofó a aquest treball d'investigació i producció.

Castell de Santa Bàrbara i Centre Cultural Las Cigarreras

El Consorci de Museus torna a exposar al Castell de Santa Bàrbara en aquest 2018 amb el projecte de l'alacantí Pablo Bellot 'Actes de comunicació', resultant de la convocatòria de producció i suport a la investigació Escletxes.

El Centre Cultural Las Cigarreras, per la seua banda, s'ha constituït com la primera seu a rebre el projecte de residències culturals Cultura Resident de la Generalitat. El director del Consorci de Museus ha anunciat, així mateix, que es donarà suport al projecte de residències A Quemarropa, que també es desenvolupa al centre alacantí.

D'altra banda, Las Cigarreras acolliran, el pròxim mes de maig, la mostra 'Notificacions', projecte seleccionat de la convocatòria V.O. de comissariat i, cap a finals d'any, l'exposició 'Capital animal', un altre dels projectes itinerants d'enguany.

Projectes itinerants

El Consorci de Museus aposta per Alacant en aquest 2018 amb propostes culturals que estaran viatjant per la província per a fer a tots els alacantins partícips de l'acció cultural. A més dels projectes mencionats, destaca la presentació de les exposicions dedicades als literats Miguel Hernández i Vicent Andrés Estellés, i d'altra banda Blasco Ibáñez.

A més, procedents del Pla incentiu del patrimoni artístic valencià, es configuraran diverses exposicions que viatjaran per la Comunitat, mostrant els valors de l'art contemporani alacantí.

Projectes fotogràfics

A més de donar suport al festival Photoalicante, el Consorci de Museus protegirà un projecte de nova creació, Ikonic, que sorgeix del teixit cultural local, patrocinat pels directors dels festivals de fotografia de les tres províncies: Lucía Morate (Photoalicante), Tania Castro (Photon Festival) i Daniel Belinchón (Imaginaria, a Castelló), un festival de fotografia itinerant que estendrà la seua oferta a altres municipis de les comarques alacantines.

Programa d'educació i mediació

Dins del programa d'educació i mediació del Consorci de Museus per a aquest 2018, destaca la instal·lació de dos Espai de Telles més a la ciutat d'Alacant. A més del que alberga el MUBAG, pròximament Las Cigarreras i el MACA disposaran també d'un espai específic per a bebés de manera permanent. En aquests dos últims centres s'inaugurarà, també, l'Aula d'Estiu del Consorci de Museus, el pròxim mes de juliol, una escola d'estiu per a xiquetes i xiquets de 6 a 12 anys.

Cal destacar que el Consorci de Museus té en marxa, en aquests moments, 13 projectes educatius a la província d'Alacant, la major part d'aquests procedents de les seues convocatòries públiques (Tangent, de mediació cultural; Reset, de relectures de gènere i multiculturalitat; Resistències artístiques, de producció artística en entorns educatius, i Cercles, de mediació cultural per a joves).

A aquests projectes se suma enguany el suport al programa educatiu del MACA per a promoure la mediació cultural com a eina per a la integració de tota la ciutadania en la cultura.