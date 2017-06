El Consorci de Bombers assumeix la direcciÃ³ operativa de les brigades forestals de la DiputaciÃ³ de ValÃ¨ncia

El Consorci Provincial de Bombers ha assumit la gestió de la Direcció Operativa dels treballs de prevenció d'incendis de les brigades forestals de la Diputació de València, després de l'encomana encarregada per la Corporació provincial, que no comporta cap cost econòmic addicional. En paraules del president, Jorge Rodríguez, “es tracta de donar-li una major professionalització al servei i coordinar de la forma més efectiva possible els recursos dels quals disposa la institució en matèria de prevenció i extinció d'incendis”.

Els brigadistes de la Diputació seguiran desenvolupant els treballs de selvicultura preventiva, la vigilància d'incendis, la intervenció complementària en l'extinció d'incendis quan ho sol·licite Emergències, la col·laboració per a rematar el perímetre després dels incendis, la presa de decisions en cas de ser els primers a enfrontar-se a un foc i la implicació en tasques de Protecció Civil quan siga necessari.

El president del Consorci Provincial de Bombers i diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha manifestat que esta mesura de coordinació entre àrees de la pròpia Diputació pretén “garantir un servei de qualitat que done una resposta eficaç a situacions d'emergència”, al mateix temps que ha destacat “la col·laboració entre diferents departaments de la institució i de la Diputació amb altres ens, com el servei d'Emergències de la Generalitat, amb el qual mantenim un contacte permanent”.

Els presidents de la Diputació, Jorge Rodríguez, i del Consorci Provincial de Bombers, Josep Bort, han estat acompanayts pel director general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, el cap del Consorci de Bombers, José Miguel Basset, la gerent de Divalterra, Agustina Brines, i el director de Gestió Forestal i Medi Rural de la Diputació, Manuel Carot, durant la presentació de la campanya estival de prevenció d'incendis en la urbanització Cumbres de Valencia de Moixent.

Sobre el terreny, Rodríguez i els responsables del Consorci de Bombers i d'Emergències han pogut comprovar el treball de prevenció de les brigades forestals de la Diputació, que entre les seues comeses tenen el de netejar el perímetre d'urbanitzacions i nuclis urbans per evitar que el foc arribe als habitatges i zones habitades en cas d'incendi. “En total, el pressupost del present any contempla una inversió per als bombers i les brigades forestals que supera els 40 milions d'euros, la qual cosa demostra l'aposta ferma d'esta institució per la seguretat de les persones i la protecció de les muntanyes, amb la dedicació d'1.660 efectius i 38 mitjans aeris i terrestres”, ha afegit el president, qui ha insistit en la idea principal d'este treball de coordinació, la que “els incendis s'apaguen a l'hivern”.

El director general d'Emergències, José María Ángel, ha agraït als responsables de la Diputació “l'esforç per aconseguir el grau màxim de coordinació i la professionalització dels seus equips”.

112 brigades i més hores de vigilància

El terme de Moixent ha acollit la presentació d'una campanya de prevenció estival en la qual les 112 brigades forestals de la Diputació de València, amb 5 membres cadascuna, “amplien l'horari de vigilància amb l'objectiu de minimitzar l'impacte dels conats d'incendi que pogueren produir-se”, segons ha explicat la gerent de Divalterra, Agustina Brines, qui ha assenyalat que “la principal activitat és localitzar focs incipients al més prompte possible perquè es puga actuar amb rapidesa”.

En presència del president de la Diputació, els responsables del Consorci de Bombers, Divalterra i Emergències, els diputats Voro Femenía, Mamen Peris, Rafael Soler i Evarist Aznar i 14 alcaldes i alcaldesses de les comarques centrals, Brines ha posat en valor els treballs de selvicultura preventiva que els brigadistes duen a terme durant tot l'any, especialment en els mesos d'hivern, perquè “els efectes del foc siguen mínims”. En la mateixa línia s'ha expressat l'alcalde de Moixent, Teófilo Fito, qui ha posat l'accent en la importància de la prevenció per a municipis “amb tanta massa forestal com Moixent”, i ha agraït a la Diputació i Divalterra “la seua aposta per prioritzar la seguretat de les persones”.

De la part tècnica s'ha encarregat el cap de Bombers, José Miguel Basset, que ha detallat que “a través de la direcció operativa del Consorci s'avaluarà i es prioritzaran els treballs preventius que realitzen les brigades forestals”. “D'esta manera, en unir els conceptes de prevenció i extinció, s'incrementa l'eficàcia en la lluita contra els incendis forestals”, ha afegit Basset.

Cada brigada està composta per 5 persones: un capatàs, un conductor i tres especialistes. Tres d'elles, les de Moixent, Enguera i Estubeny, han estat presents en l'acte, en el qual s'han explicat detalls del treball dels brigadistes, que als matins està centrat en les tasques de selvicultura i a les vesprades en la vigilància de les muntanyes. Fins al 30 de setembre i en els dies d'alerta 3 per risc extrem d'incendis, les brigades es dedicaran exclusivament a labors de vigilància, tant en els punts assignats com en ruta.

Finalment, els responsables provincials han assenyalat que una comissió de seguiment integrada per dos membres del Consorci de Bombers, dos de Divalterra i altres dos de la Diputació s'encarrega de garantir l'objectiu de l'encomana i treballa ja “per a millorar la coordinació entre diferents àrees de la Corporació i avançar en la professionalització dels serveis”.