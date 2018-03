ABC en Valencià El conjunt de Senyera guanya la gran final de Raspall del Trofeu Diputació Ian, Canari i Ricardet s'imposen a Moltó, Tonet IV i Lorja de Barxeta i compleixen amb els pronòstics d'una lliga impulsada per la corporació, principal col·laboradora de l'esport autòcton

El trio de Senyera compost per Ian, Canari i Ricardet ha guanyat per 25-5 al conjunt de Barxeta de Moltó, Tonet IV i Lorja en una de les partides més esperades de la temporada, la final del Trofeu Diputació de Raspall. El trinquet de Bellreguard va haver de penjar el cartell de complet davant una afició que no ha volgut perdre's aquesta cita destacada en el calendari de pilota, i que va començar amb la sort de la reballada per al conjunt de Moltó.

La diputada de Joventut, Igualtat i Esports, Isabel García, present en l'esdeveniment, ha destacat la gran repercussió d'aquesta cita i d'un esport que cada vegada va guanyant més adeptes. “És un plaure veure el trinquet així de ple i com la pilota s'està obrint a nivell generacional i de gènere”, ha afirmat la diputada. García ha recordat que des de la corporació provincial se seguirà recolzant la pilota com “deporte insígnia dels valencians i de la igualtat”.

Encara que el primer joc li l'ha portat el trio de Barxeta, en passar la resta, Ian ha començat a sumar punts per a l'equip roig sense donar treva als seus rivals. D'ací d'ara endavant, han sigut els únics que han pujat jocs al marcador, demostrant el seu bon moment de forma en la competició per equips més important. Bellreguard ha sigut testimoni de la primera gran victòria d'aquests tres joves jugadors, que es porten amb tot mereixement el Trofeu Diputació de Raspall.

La diputada d'Esports ha assegurat que “és la nostra responsabilitat seguir recolzant al món de la pilota i impulsar un espectacle com el qual avui hem presenciat a Bellreguard”. García ha posat en valor igualment la creixent presència de la dona en els trinquets valencians, després de lliurar a Ian el trofeu que acredita al trio de Senyera com a vencedor d'aquest Trofeu Diputació. La corporació que presideix Jorge Rodríguez inverteix cada temporada al voltant de 400.000 euros en la Federació i la Fundació de Pilota valencianes per a l'organització d'esdeveniments i la difusió d'aquest esport.