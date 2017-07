Comencen les obres del primer edifici verd de ValÃ¨ncia amb quasi el 40% dels seus habitatges venuts

Les obres de construcció de Marquès de Cruïlles, que ja ha sigut certificat pel Green Building Council Espanya (GBCE) com el primer residencial verd de la ciutat, han començat aquest mes i està previst que siguen lliurades a data de novembre del 2018.

La promoció Marquès de Cruïlles, que està situada en ple barri de Patraix, conjuga els avanços i materials necessaris perquè els seus residents puguen arribar a estalviar més de 2.000 euros a l'any en costos de consum energètic.

En tota Espanya, en l'actualitat, hi ha només 66 edificis amb la citada certificació verda. D'entre ells, únicament nou són blocs de cases i fins ara, no hi havia cap a València. Aquests immobles, s'enfoquen cap a la sostenibilitat des del procés de disseny i construcció, tenen una alta eficiència energètica i un cost de manteniment molt més baix que la mitjana.

L'edifici tindrà 16 habitatges: 12 pisos, dos dúplex de tres i quatre habitacions i dos àtics amb terrassa. D'ells, ja han sigut venuts els dos àtics, un dels dos dúplex i tres pisos.

«Estem orgullosos d'haver venut ja quasi el 40% de l'edifici. Reconeixem que Marquès de Cruïlles ajudarà a recuperar a Patraix com un barri fort i som conscients que nostra aposta per la construcció amb filosofia mediambiental és la construcció del futur», va explicar Jesús Boix, conseller delegat de JECAMA, empresa promotora de l'obra.

JECAMA desenvolupa el projecte amb l'objectiu de proporcionar valor a l'usuari final, definint-se i posicionant-se com una promotora orientada a generar valor i a oferir eficiència energètica en edificis d'habitatges.

Imatge del plànol de la casa - ABC

Marquès de Cruïlles tindrà un consum d'energia primària inferior en un 71,5% de les llars de València i s'ha dissenyat per a reduir en un 96% la demanda de calefacció i en un 15% la refrigeració.

A pesar de les seues qualitats i la innovació que està en marxa en el Marquès de Cruïlles, que la seua comercializadora és Dasha Living Space, el preu per metre quadrat del desenvolupament immobiliari és tan sols d'1.750 euros de mitjana.

Per a ser completament verd, l'edifici comptarà amb sistema de climatització i producció d'ACS (aigua calenta sanitària) mitjançant aerotermia, que redueixen en un 37,49% les emissions de CO2, equips d'alta eficiència, sòls radiants, cristalls amb control solar, façanes ventilades acabades amb pedra natural, sistemes de ventilació mecànica amb recuperació d'energia i sistemes d'estalvi d'aigua en aixeteries i vàters, entre altres característiques.

Per a la seua construcció, l'arquitecte de l'edifici, Curro Mestre, reconegut per haver creat l'hotel Barceló de València o el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló, compta amb la col·laboració de Taller de Gestió Tècnica (TGT) empresa encarregada de la gestió integral del projecte, amb més de 1200 habitatges lliurats, que han optat per emprar materials de menor impacte ambiental, com el barandat compost per plaques de fibres de cel·lulosa obtingudes a partir del reciclatge o aïllaments acústics.