València La Ciutat de les Arts i les Ciències convoca el tradicional concurs de dibuix nadalenc Els treballs han d'enviar-se abans del 4 de desembre i cada un dels premiats guanyarà quatre entrades per a visitar el Museu i l'Hemisfèric i un joc de ciència de la marca Science4You

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha convocat un concurs de dibuix infantil dirigit a tots els escolars que cursen Educació Primària en la Comunitat Valenciana durant el curs 2017-18. Els treballs han d'enviar-se abans del 4 de desembre, a les 14 hores, al Museu de les Ciències i seran seleccionats tres dibuixos per cada dos cursos: 1r i 2n; 3r i 4t; 5t i 6t de Primària.

Els dibuixos individuals es realitzaran en grandària DINA4 i es pot utilitzar qualsevol material que no presente relleu. En el revers del dibuix, estarà indicat el nom d'autor, data de naixement, direcció personal, telèfon de contacte, col·legi i curs a què pertany. Els treballs per curs o aula hauran de portar en el revers les dades completes del col·legi, nom i cognoms del professor encarregat i el curs a què pertany. Cada un dels premiats guanyarà 4 entrades per a visitar el Museu i l'Hemisfèric i un joc de ciència de la marca SCIENCE4YOU.

La selecció de les obres es realitzarà basant-se en la qualitat del treball i la creativitat en la interpretació del tema. Les bases completes poden consultar-se enwww.cac.es/concursodibujo. La convocatòria del concurs de dibuix és la primera de les activitats que es posa en marxa amb motiu de les festes nadalenques. Del 15 de desembre al 7 de gener els visitants de la Ciutat de les Arts i les Ciències podran disfrutar en l'entorn del Museu de les Ciències i de l'Hemisfèric del tradicional mercat nadalenc, actuacions musicals i tallers per a tota la família.