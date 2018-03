ABC en Valencià Mil cinc-cents autobusos circularan amb el nou «TOT» de València Turisme Els ajuntaments i associacions que opten a qualsevol de les cinc línies de subvencions han d'adherir-se al Codi Ètic del Turisme com a requisit indispensable

La diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho, ha presentat avui als alcaldes, regidors i tècnics de turisme valencians les ajudes públiques del Patronat de Turisme de València per a 2018 que inclouen com a principal novetat l'engegada del Tour d'Ofertes Turístiques, TOT, el nou programa de subvencions que desplegarà més de 1.500 autobusos turístics per les comarques valencianes. L'acte, que s'ha celebrat en el Pati Scala de la Diputació de València, ha inclòs un torn obert de preguntes per als assistents i també ha comptat amb la intervenció del director del Patronat, Evarist Caselles.

Pilar Moncho ha assegurat que el nou TOT té dos objectius prioritaris, activar les economies locals i generar futurs prescriptors turístics “amb la col·laboració i la participació directa de les associacions de mares i pares d'escolars, que són els beneficiaris últims del programa”.

En aquest sentit, la màxima responsable de l'Àrea de Turisme de la Diputació ha explicat que el Tour d'Ofertes Turístiques disposa d'un pressupost inicial de 500.000 euros per a donar suport a les empreses de les comarques valencianes “i facilitar que els escolars valencians, que són el futur de la societat, coneguen el nostre territori de primera mà i participen en accions turístiques autòctones”.

L'articulació del TOT es tramitarà directament amb les associacions de mares i pares d'escolars de les comarques valencianes, que seran les encarregades de remetre les seues sol·licituds al Patronat de Turisme. Cada associació podrà sol·licitar fins a 400 euros per a cobrir el cost del mitjà de transport i haurà d'acreditar la contractació d'un producte turístic local per als escolars i familiars que participen en el viatge turístic.

Les línies d'ajuda municipal 2018 de València Turisme inclouen, a més del TOT, tres programes de subvencions destinats a ajuntaments i un pla per a associacions sense ànim de lucre.

Les subvencions municipals suposen una inversió directa d'un milió d'euros en les comarques valencianes a través dels programes de Producte Turístic i d'Inversions. Tots dos programes, dotats amb 650.000 euros i 350.000 euros, respectivament, estan destinats als municipis i entitats locals menors de 30.000 habitants i exigeixen com a condició indispensable l'adhesió al Codi Ètic del Turisme.

A més, els municipis costaners podran optar, per segon any consecutiu, al Pla de Desestacionalització Turística que compta amb 150.000 euros per a activar les economies locals en mesos no estivals i substitueix a les subvencions directes que s'atorgaven per disposar de les banderes “Q” de qualitat de l'ICTE.

D'un altre costat, el Patronat de Turisme posa novament a la disposició de les associacions sense ànim de lucre una línia d'ajudes per a realització d'accions de promoció turística dotada amb 200.000 euros en 2018.

Segons ha assenyalat la responsable del Patronat, les associacions també hauran de signar el Codi Ètic del Turisme com a requisit ineludible per a la concessió de les ajudes.