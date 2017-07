El Centre del Carme acull este dijous una performance de l'artista portuguÃ©s Pedro Barateiro

El paral·lelisme entre desastre ecològica i crisi financera pren forma en la performance que l'artista portugués Pedro Barateiro realitzarà este dijous en el Centre del Carme, a les 20 hores, en l'entorn de la mostra ‘Un immens joc d'energies'.

Pedro Barateiro és un dels artistes jóvens més influents de Portugal. El seu treball inclou objectes trobats, imatges d'arxiu, pel·lícules i lectures performativas de textos, com la que es va a poder veure en el Centre del Carme. Utilitza estos materials, enfocaments i estratègies, per a fer visibles les contradiccions entre els discursos culturals que subjauen als discursos històrics, que continuen turmentant al present.

La seua performance «The sad savages» comença amb una cita d'un article de premsa de 2012 sobre una greu plaga que afecta les palmeres i que s'estén en el sud d'Europa. El text és un exercici de desconstrucció del títol, separant les paraules tristes i salvatge, alhora que crea un paral·lelisme entre la plaga de les palmeres i la crisi financera que afecta els mateixos països del sud d'Europa.

Emmarcada dins de l'exposició «Un immens joc d'energies» la performance se suma a la seua obra ‘Palmeiras Braves', peça clau per a presentar el projecte 'Reinventar el possible. Accionar l'imaginable' en el Centre del Carme.

Es tracta d'un vídeo que dóna la benvinguda al visitant a manera de pròleg en l'espai de l'exposició. En ell es narren dos successos simultanis -la tala d'una palmera i el so d'una manifestació contra l'austeritat fora del Parlament portugués i que es relacionen a l'uníson, reflectint la situació actual. Mentres els arbres estan sent tallats a causa de la plaga de l'escarabat punxegut (que està afectant tipus específics de palmeres portades de les excolònies africanes), les manifestacions contra l'austeritat s'identifiquen com les arrels de la crisi econòmica.

Pedro Barateiro (Almada, 1979) viu i treballa a Lisboa. Ha realitzat exposicions en REDCAT, Los Angeles; en la Kunsthalle Basilea, Museu Colecção Berardo, de Lisboa; Museo de Arte Contemporáneo de Serralves, Oporto; MARCO - Museo de Arte Contemporáneo de Vigo; Pavilhão Branco - Museu dóna Cidade, Lisboa; Spike Island, Bristol. A més ha participat en algunes exposicions com la 29a Biennal deSão Paulo; XVI Syndey Bienalle; 5é Berlín Bienalle; Palais de Tòquio, París; Fondazione Guiliani, Roma; Firstsite, Colchester; Ngbk, Berlín.

Un immens joc d'energies

«Un immens joc d'energies» és la primera exposició del cicle 'Reinventar el possible. Accionar l'imaginable' compost per quatre mostres que tenen com a principal interés constituir-se com un programa d'investigació, creació, exposició i debat al voltant del pensament ecològic, no sols ambiental, sinó també polític i subjectiu.

La performance de Pedro Barateiro servix com a colofó a les activitats paral·leles organitzades amb motiu d'esta primera exposició. Prèviament a la seua intervenció, a les 18.30 hores, se celebrarà l'última sessió del grup de lectura «La possibilitat».

Estes activitats busquen activar de manera vivencial i periòdica les idees amb què treballen els diferents participants del cicle. Amb això es busca integrar noves perspectives a les propostes desenrotllades en l'espai expositiu.