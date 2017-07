El Centre del Carme acollirÃ  el major esdeveniment cultural de ValÃ¨ncia contra el maltractament animal

La plataforma València Capital Animal, formada per activistes culturals en defensa dels drets dels animals, ha sigut creada en València per a organitzar el major esdeveniment contra el maltractament animal que haja entrat mai en un museu d'esta ciutat.

Coorganitzat junt amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, l'esdeveniment València Capital Animal, se celebrarà del 27 de setembre del 2017 al 8 de gener del 2018, en el Centre del Carme Cultura Contemporània. Centenars d'artistes, pensadors i activistes uniran la seua creativitat i alçaran la seua veu per a dir NO AL MALTRACTAMENT ANIMAL.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont ha manifestat que “el Centre del Carme està obrint la porta a la iniciativa social i cívica de la Comunitat Valenciana i, amb este projecte, també de la resta de l'Estat espanyol. Capital Animal és una plataforma amb un gran missatge social i ecològic en defensa dels animals. El seu pensament transmet valors com el respecte i la convivència amb tots els sers del nostre planeta”.

Així mateix Pérez Pont hi ha assenyalat que “per al Centre del Carme és una satisfacció constituir-nos com la seu en València d'un moviment amb què s'identifiquen molts creadors a Espanya i que el passat any va tindre un gran èxit a Madrid. València Capital Animal ens va a donar l'oportunitat de disfrutar de l'obra d'importants artistes vinculada amb este pensament”.

València Capital Animal comptarà entre la seua extensa programació amb l'exposició inèdita “Antitauromaquias” de l'artista Andrés Rábago - El Roto, que presentarà els dibuixos originals creats per al llibre del mateix nom, que arreplega els textos publicats per l'escriptor Manuel Vicent en el diari El Pais al llarg de vint anys.

Així mateix, una exposició individual rendirà homenatge a l'artista Paco Catalán, l'obra de la qual està plena de compromís i amor cap als animals. Tots els dies de la seua vida l'artista realitza una vinyeta animalista que seguixen milers de persones en Facebook i Twitter.

Imatge d'una de les il·lustracions de Paco Catalan - ABC

Capital Animal és un esdeveniment que es va fundar i va realitzar per primera vegada a Madrid l'any 2016 de la mà de les periodistes Ruth Toledano i Concha López, junt amb el comissari d'art Rafael Doctor.

Amb una gran exposició col·lectiva i un congrés de pensament i acció animalista com a centre de totes les activitats es pretén mostrar les problemàtiques a què estan subjectes els animals així com les solucions possibles o reals que sorgixen del social.

Però estes activitats són només part d'un gran esdeveniment la filosofía d'actuació del qual serà que els agents culturals de la ciutat es posicionen i posen la seua creativitat al servici dels animals. Per a això, s'estan organitzant múltiples i variades actuacions que conformaran una programació plural gràcies a artistes, músics i creadors en general que s'estan sumant a este projecte per a llançar un missatge clar a la societat: “volem viure sense maltractament animal”.

La plataforma València Capital Animal ha sigut creada per a proposar i gestionar projectes amb què es pretén informar, sensibilitzar i conscienciar sobre la realitat dels animals en la nostra societat per a, d'esta manera, facilitar el debat crític i definir possibles solucions que construïsquen una societat més justa per a tots.

Les seues fundadores, Ángela Molina (artista i comissària d'art) i Ángela Montesinos (doctora en filosofia i experta en art i tecnologia), expliquen que “la nostra ferramenta principal és la creativitat i, des d'eixe lloc, volem treballar perquè la cultura siga el vehicle des del que aproximar a la ciutadania les diferents línies en què s'està desenrotllant el debat animalista, i poder reflexionar sobre tots els seus aspectes”.

Molina manifesta que “no podem progressar com a sers evolutius si no som capaços de respectar a altres espècies. Vivim en una societat de l'explotació de molts per al benefici d'uns pocs i els animals són l'anella més davall d'esta cadena. Per això, volem apel·lar a la bellesa, al pensament crític, a la raó, a l'art i a tot acte que respecte la gènesi de la creativitat: la vida mateixa, sense exclusions”.

Així doncs, Capital Animal és un poc més que un esdeveniment, una exposició o unes conferències: és un espai multidisciplinari de consciència i canvi social que ens acosta al coneixement d'altres realitats no especistes. Un espai on no hi ha la discriminació dels individus per criteris arbitraris, com és el fet de no pertànyer a la nostra mateixa espècie.

L'espai triat per al projecte expositiu ha sigut la Sala Ferreres i la Sala Goerlich del Centre del Carme Cultura Contemporània, que junt amb les columnates dels claustres gòtic i renaixentista i l'Aula Capitular, on es desenrotllaran nombroses activitats, acolliran a centenars de persones preocupades pels drets dels animals.