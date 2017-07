Els Bombers de ValÃ¨ncia han actuat en 159 incendis la darrera setmana

Durant la setmana del 26 de juny al 2 de juliol, el Consorci Provincial de Bombers de València ha actuat en un total de 156 incendis rurals-forestals en tota la província de València. En concret, 149 serveis han sigut incendis de vegetació, 2 s'han produït en la coneguda com interficie urbà-forestal (ambdós en el terme de Llíria) i 5 han sigut incendis forestals.

Es tracta d'una quantitat prou habitual per a l'estiu si bé és cert que és molt prompte perquè es done aquest nombre d'incendis de vegetació. Allò més habitual a l'estiu és una mitja diària de 25 incendis de vegetación", explica el president del Consorci, Josep Bort, qui comenta que les situacions de ponent com les viscudes la setmana passada "sempre influeixen".

Precisament, davant de la previsió d'aquestes situacions, la Generalitat, a través de la Conselleria de Medi Ambient, va avançar la prohibició de les cremes agrícoles en terrenys forestals de la Comunitat entre l'1 de juny fins al 16 d'octubre.

En un servei per a extingir un incendi de vegetació, sol ser prou d'enviar una dotació. "Quan es tracta d'una gran quantitat de matolls o d'un gran cultiu abandonat s'envia més personal, més brigades, i inclús algun mitjà aeri de recolçament", explica Bort.

En relació als incendis forestals produïts la passada setmana, el Consorci va arribar a mobilitzar més de 90 efectius en l'incendi de Gàtova i més d'una dotzena de vehicles. Junt amb aquest es van produir altres quatre incendis catalogats com forestals en Real de Gandia, Calles, Aielo de Rugat i l'Ènova.