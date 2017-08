Â«La Bien Querida, en acÃºsticoÂ» ompli la nit de divendres a La BeneficÃ¨ncia

La Bien Querida en acústico arriba aquest divendres al Centre Cultural La Beneficència per participar en el cicle Estiu a la Bene, els concerts que l'Àrea de Cultura de la Diputació de València ha programat per als caps de setmana dels mesos d'estiu.

La Bien Querida, en acústico es presenta amb Ana Fernández-Villaverde al capdavant; una bilbaïna, pintora de professió i música vocacional que va començar il·lustrant la portada del recopilatori d'Extremoduro.

La cantant va gravar una maqueta que va ser un rotund èxit i el seu camí musical l'ha portada a festivals com el FIB o l'Arenal Sound i a ocupar els primers llocs de les llistes dels millors de l'any. Al llarg d'aquest periple ha passat per diferents registres i ara es presenta al públic valencià amb una formació, La Bien Querida, en acústico, que està despertant molt interès dintre del panorama musical.

Per segon any consecutiu, l'Àrea de Cultura de la Diputació de València organitza el cicle Estiu a la Bene, un programa destinat al públic valencià i als visitants de la ciutat, amb diferents propostes musicals programades per a les nits dels divendres durant els mesos més calorosos de l'any.

Un total de 14 concerts, repartits entre els mesos de juliol, agost i setembre, amb presència de diversos estils musicals que passen pel pop, el blues, el jazz, o el soul, entre d'altres.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha manifestat sobre aquesta iniciativa que «es tracta d'un cicle pensat per al públic familiar, amb l'objectiu que puguen gaudir de la bona música. És una alternativa cultural i d'oci allotjada en un lloc excepcional i que, a més, compta amb entrada gratuïta, un fet que permet apropar diferents estils musicals a totes les persones que desitgen escoltar-los i ballar-los», ha indicat el diputat.

Els interessats en assistir als concerts només han de disposar de la seua entrada gratuïta, la qual es pot obtenir a través de la pàgina web www.labeneficencia.es o dirigint-se al punt d'informació situat al vestíbul del centre. La retirada de localitats tindrà lloc cada setmana de concert, a partir del dimarts, de 10:00 a 20:00 hores, fins al mateix dia del recital o fins a completar l'aforament.

Els propers concerts d'agost i setembre se celebraran, seguint el mateix horari, els divendres a les 22:00 hores i comptaran amb la presència de grups com “Urbàlia Rurana”, “A contra blues”, “Carlos Martín quintet”, “La romántica del saladar", “Victorija Pilatovic”, "Actuación indie-fusión", “Rascanya” i “Domisol sisters”.