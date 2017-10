ABC en Valencià Les Arts ofereix diversos tallers didàctics al voltant de l'activitat operística El preu de les entrades és de cinc euros per a xiquets i xiquetes fins a dotze anys i de set euros per als adults que els acompanyen

El Palau de les Arts ofereix durant les pròximes setmanes diferents tallers didàctics al voltant de la producció operística, que comptaran també amb sessions exclusives per al públic general.

Espectacles educatius, tallers, jornades i iniciatives de divulgació de la lírica i de la música simfònica articulen les diferents propostes del Programa educatiu 2017-2018, que fins a final de temporada acolliran els diferents espais del centre d'arts. A fi d'estendre la labor didàctica més enllà de la comunitat educativa, Les Arts ha estipulat funcions en cap de setmana d'aquestes activitats per a atendre la demanda del públic familiar.

L'activitat comença amb CaracterizaT i VestuArts, dues de les propostes que major acceptació troben entre els més menuts i que plantegen la labor de l'equip humà de Les Arts com a objecte educatiu.

A través de VestuArts i CaracterizaT, orientats a escolars amb edats compreses entre huit i deu anys, s'explica a xicotets, i també als adults que els acompanyen, la creació dels personatges d'una òpera mitjançant el vestuari i tots els elements possibles de caracterització. Amb exemples pràctics de produccions de Les Arts, els assistents interioritzen el procés creatiu i comprenen la seua importància en la posada en escena d'un muntatge, a més de familiaritzar-se amb el vocabulari d'aquesta disciplina.

La sessió oberta al públic familiar de CaracterizaT serà dissabte que ve, 28 d'octubre, a les 12.00 hores; el taller familiar de VestuArts està programat per al dissabte 4 de novembre, a les 12.00 hores. ´

A més, el departament d'Educació inclou també en la programació familiar una activitat destinada expressament a xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials. El propòsit de 'Sent la música' és utilitzar la música com a element vehicular que facilite el procés d'interiorització dels continguts propis de cada etapa educativa. L'objectiu principal és conéixer el piano com a instrument de la família de corda, la seua naturalesa, timbre i registres, a través de la Sonata en re major per a dos pianos K448, de Wolfgang Amadeus Mozart. L'edició familiar de 'Sent la música' tindrà lloc el dissabte 11 de novembre, a l'Aula Magistral, a les 12.00 hores.

El preu de les entrades és de cinc euros per a xiquets i xiquetes fins a dotze anys i de set euros per als adults que els acompanyen.