Els artistes valencians prenen l'escenari dels Concerts de Vivers

Els Concerts de Vivers, emmarcats en la Gran Fira de València, han fet una important aposta pels artistes valencians en la present edició. És per això que el cartell d'enguany inclou una dotzena de propostes locals, un terç del total, i la meitat d'aquestes fan servir el valencià. La programació d'intèrprets de les nostres comarques “es completarà amb l'oferta gratuïta de música en el carrer” que ofereix la Gran Fira, tal i com va assenyalar el regidor delegat de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, Pere Fuset, el passat 31 de maig.

Cal recordar que fou precisament una banda valenciana, Pupil·les, l'encarregada d'inaugurar l'escenari dels Jardins de Vivers el passat divendres, 30 de juny. Mireia Matoses i Natàlia Pons a les veus amb Joan Dj Rule als plats van estrenar els temes del seu segon disc, Les silenciades (Autoeditat) Així, centenars de joves van poder escoltar les rimes feministes d'aquesta formació de hip hop. Igual de combatius es van mostrar els membres de VaDeBo eixa mateixa nit. La seua fusió de ska, reggae, rap, punk i rock va ser el pròleg idoni per a l'actuació de Txarango. Curiosament, el grup català va tenir un record per a una desapareguda formació valenciana, Obrint Pas, a la qual va agrair la seua trajectòria.

Entre figures estatals i internacionals

El dissabte, 8 de juliol, el grup Manel pujarà a l'escenari dels Concerts de Vivers amb l'àlbum Jo competeixo (Warner Music / Discmedi, 2016) baix del braç. Però abans, el públic podrà gaudir amb les cançons de dues bandes valencianes: Gener i Geografies. El grup de Carles Chiner afronta un estiu intens per a presentar eixe collage de pop, soul i psicodèlia que és Oh, germanes! (Mésdemil, 2016). El quintet arribarà als Jardins després d'actuar al Festival de les Arts i al Vida de Vilanova i la Geltrú i poc abans d'aterrar al Festival Internacional de Benicàssim. D'altra banda, Geografies es defineix com un conjunt amb “so rock i melodies pop”. Els seus membres pertanyien a formacions com Spheniscidae, Goodbye Mountain, 121dB i Mare. La seua maqueta Primer condicional (2015) va ser guardonada als Premis Ovidi a la música en valencià i ara preparen la continuació de l'EP autoeditat De creus endins (2016).

El grup Santero y Los Muchachos tindrà un magnífic aparador on mostrar el seu rock reposat el dijous, 13 de juliol. El projecte que encapçala Miguel Ángel Escrivá (antic membre de La Pulquería) amb la companyia del seu germà Joseman i els músics Soni Artal i Marc Guardiola esclafarà l'ambient abans de l'actuació de Leiva. Ho faran amb les cançons del LP Ventura (Actúa Records), al repertori del qual es troba la composició “Aún”. Una versió en vídeo d'aquest tema inclou la col·laboració del cantant madrileny. Qui sap si la màgia d'eixes imatges es tornarà a produir en directe?

El penúltim concert del cicle tindrà lloc el dilluns, 24 de juliol, amb el pianista i cantant Jamie Cullum com a artista principal. Tanmateix, l'artista convidada serà Arantxa Iranzo, més coneguda pel nom artístic de June's Kaleidoscope. La vocalista valenciana ha confessat la seua passió pel britànic, a qui considera una de les seues influències més grans a l'hora de composar cançons i amb qui comparteix l'amor pel teclat. La instrumentista es presentarà amb un nou single, “Best Ever Room We've Ever Had”, un tema de pop vitalista i juganer.

Nit de grups valencians

El dijous, 20 de juliol, el recinte de concerts serà ocupat íntegrament per bandes locals. Durant eixa jornada sonarà el còctel sonor de Riot Propaganda, sorgit al combinar el rap de Los Chikos del Maíz i el rock contundent d'Habeas Corpus. Després d'un primer disc i una sèrie d'actuacions al 2013, el col·lectiu ha decidit tornar a la càrrega amb les seues proclames contra el capitalisme, les desigualtats i el feixisme. Missatges que es poden trobar al seu segon àlbum, Agenda oculta (Boa Música).

D'altra banda, Zoo farà parada a la capital del Túria després d'esgotar tot el paper en ciutats com Barcelona, Manresa, Alacant i Madrid. Raval, àlbum editat al març per Propaganda pel Fet, reincideix en la seua barreja d'elements del hip hop amb línies esmolades de guitarra i les vibracions del trombó. Temes com “Corbelles”, “El cap per avall” o “La mestra” es mouen entre estils variats com el rap, el tecno, el breakbeat, el reggaeton i el rock.

Per últim, Atupa aprofitarà l'actuació a València per a seguir celebrant el cinqué aniversari del seu debut discogràfic, QuatribaRap (Mesdemil, 2012). Al llarg de la seua trajectòria, el quartet de Montcada ha editat Expansion Pack (Mesdemil, 2014) i Quasi res porta el diari (Autoeditat, 2016), guardonat com a millor disc de hip hop als Premis Ovidi. En aquestos treballs, el grup ha enriquit la seua base rap amb elements de l'electrònica, el rock i el dancehall.

Col·laboració amb Sona la Dipu

L'organització dels Concerts de Vivers i el certamen musical Sona la Dipu han arribat a un acord per tal d'incentivar la presència d'intèrprets locals a la programació del festival. D'aquesta manera, Funkiwis actuarà el divendres, 7 de juliol, a la Festa Reggae Rototom que servirà per a presentar el festival de música jamaicana que se celebrarà a Benicàssim entre el 12 i el 19 d'agost. La banda de ritmes mestissos aprofitarà l'ocasió per a interpretar els temes del seu nou treball, Mundo roto, publicat al mes d'abril per Maldito Records. A més, la vetllada serà amenitzada per la batucada de Borumbaia Percussió.

La col·laboració amb el concurs organitzat per la Diputació de València també portarà al recinte de Vivers a Desayuno, una de les bandes guanyadores del certamen en l'edició del 2011. El grup serà l'artista convidat de La Oreja de Van Gogh el pròxim dimecres, 12 de juliol. Aquesta serà una nova oportunitat per a escoltar els temes de treballs com Por si se pone a llover, Vuelo sin motor i Supersónico.

Una setmana més tard, el 19 de juliol, el conjunt de reggae Mediterranean Roots obrirà per al mític grup UB40. Així, els valencians tornaran als Jardins després de participar a la primera festa de presentació del Rototom Sunsplash al 2016. Tanmateix, ho faran amb canvis a la formació ja que el seu anterior vocalista, Tommy G, va abandonar la banda el passat mes d'octubre i va ser reemplaçat per Pablo Muñoz, abans conegut per la seua trajectòria com El Papado. Els temes del disc Fluye (2014) i del single “Bajo el mismo sol” s'alternaran amb clàssics de la música jamaicana que Mediterranean Roots incorpora al seu directe.

Entrades a la venda

Les localitats per als concerts es poden adquirir a la pàgina web del festival: www.concertsdevivers.com.

El recinte compta amb una zona gastronòmica, gespa artificial, grades amb una vista preferent sobre l’escenari i un pàrquing per a bicicletes amb l'objectiu de fer més còmoda, accessible i agradable l'experiència.