Geranis, romers, lavandes, ametllers, camamilles a més dels tradicionals rosers decoren fins el proper 31 de juliol multitud de carrers, portals i enclavaments diversos del municipi d’Aras de los Olmos en el marc del certamen Aras en Flor, que este any veu la llum per primera vegada. Es tracta d’una iniciativa organitzada per la Fundació El Olmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la plataforma «Amigos del Paisaje», la qual també inclou la celebració de tallers i jornades naturalistes, que ha estat visitada pel diputat de Medi Ambient, Josep Bort, i l’alcalde d’aquesta localitat de la Serrania, Rafael Giménez.

Josep Bort ha assegurat que amb esta iniciativa municipal «Aras torna a demostrar que amb ganes i il·lusió es pot avançar cada dia cap a un futur millor», ha indicat Bort. «Este concurs no sols posa al municipi en el panorama paisatgístic estatal, sinó que desenvolupa un projecte que compta amb la implicació veïnal. I fer-ho de la forma que s’ha fet a Aras de los Olmos no està a l’abast de tothom».

El responsable de Medi Ambient ha convidat a no deixar escapar l’oportunitat de conèixer Aras en Flor «perquè és una iniciativa cultural que cal visitar. Des de la Diputació només podem que felicitar al municipi d’Aras de los Olmos i donar-li tot el nostre suport i recolzament», ha assenyalat el diputat.

Recórrer el municipi d’Aras de los Olmos permet trobar-se al seu pas fins a 12 jardins efímers, els quals compten amb tot un equip de dissenyadors que han perfilat cadascuna de les propostes amb protagonisme per a les flors, la relació de l'entorn i el paisatge. La participació en el mateix s’ha establert a partir de la convocatòria d'un concurs obert per a paisatgistes, arquitectes i escoles de jardineria a nivell estatal. No obstant això, són els mateixos veïns i veïnes de la localitat els encarregats de materialitzar les composicions.

En concret, el consistori d’Aras de los Olmos ha posat a disposició dels dissenyadors participants fins a dotze emplaçaments perquè demostren el seu virtuosisme a l'hora de decorar els carrers amb flors i altres elements com pinyes, palla, sorra o pinassa, però sempre mantenint la idiosincràsia i personalitat pròpia de cada espai.

Entre les propostes realitzades, la guanyadora ha resultat el rellotge de sol, la qual porta per títol "Sazón hace trigo que no barbecho mullido", obra de José Francisco Vaamonde, de Melide (A Corunya). La mateixa consisteix en la construcció d'un rellotge solar amb espart, palla, pedres i pinyes entre d’altres plantes, el qual fa referència a un refrany agrícola que recorda que totes les coses requereixen del seu temps.

El segon premi ha estat per a "El balcón de Aras", amb un disseny de la vila-realenca Pilar Llop que proposa una zona d'esbarjo amb bales de palla decorades amb testos autòctons de lavanda i romaní. Mentre que en tercer lloc ha estat reconeguda la proposta realitzada per la dissenyadora local María Salomé Castro, que porta per títol "El fósil de Aras" i representa un caragol vegetal realitzat amb begònies, calèndula, petúnies i lavanda, entre d’altres espècies.

Des de fa anys, en una iniciativa ben singular, el consistori distribueix rosers entre els veïns i veïnes del municipi perquè els facen servir per a decorar els seus portals i aportar així un aspecte més pintoresc i atractiu a la localitat. Durant la celebració de les Festes Grosses –les quals tenen lloc cada set anys–, sorgí la idea de poder repetir esta decoració any rere any en un certamen que esdevinga un referent fora de l’àmbit local.

Dit i fet, este any ha vist la llum una iniciativa que ja és una realitat i que des del consistori esperen es convertisca en un atractiu turístic de primer ordre per mostrar la bellesa d'aquest municipi en l'inici del període estival.