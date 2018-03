ABC en Valencià Alumnes de la Universitat de València guanyen la final nacional del concurs patrocinat per Konica Minolta El jurat va atorgar el premi internacional a l’equip «Healthy Coach»

ABC

@ABC_CValenciana VALÈNCIA Actualizado: 26/03/2018 18:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Universitat de València ha resultat guanyadora del concurs per a seleccionar l’equip que representarà a Espanya en la fase internacional del Konica Minolta International University Contest (https://iuc.konicaminolta.eu/).

L’objectiu d’aquest concurs internacional és animar a les institucions d'educació superior a aprofitar el talent dels seus estudiants per a col·laborar i contribuir en la construcció un campus digital i per a augmentar la qualitat dels seus serveis.

El jurat va atorgar el premi a l’equip de la Universitat de València ‘Healthy Coach’. El projecte desenvolupa una aplicació mòbil que vol contribuir a millorar l’atenció en les cafeteries universitàries i ajudar a introduir-ne hàbits saludables (alimentació i esport) en la comunitat universitària.

La final de la fase nacional del Konica Minolta International University Contest es va celebrar el darrer 21 de març en les instal·lacions del líving-lab d’innovació social la Universitat de València en el Edifici d’Instituts d’Investigació del Campus dels Tarongers, SocInnoLAB (https://www.uv.es/socinnolab/).

Les estudiantes i l’estudiant de l'equip guanyador tindran l’oportunitat de realitzar un viatge de 3 dies a Amsterdam els propers 20, 21 i 22 d'abril, on representaran a la Universitat de València i a España participant en la fase internacional del Konica Minolta International University Contest. En la final competiran amb equips d’estudiants d’universitats dels Països Baixos, Sudàfrica, Estats Units, Hongria i Senegal.

Healthy Coach està format per Eva Romero (Facultat de Dret), Nicolás Madera (Facultat de Magisteri), Gabi Musterova (Facultat de Psicologia), José Priego (Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport) y Carmen Carceller (Facultat de Farmàcia).

Els equips van presentar els seus projectes davant un jurat format per Carlos Rodríguez, business developer manager Southern Europe at Hyland, creator of OnBase; Clemente Morales Gutiérrez. profesor de Grado en Administración y Dirección de Empresas en Florida Universitaria; i Manuel Arróniz, business development manager, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

La participació de l’alumnat de la Universitat ha sigut possible gràcies a una convocatòria del Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística que els ha permès participar en el programa de formació ‘Waving Ideas’ del Living-Lab SocInnoLAB de la Universitat de València que coordina l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència [OPEX]. (www.uv.es/opex)