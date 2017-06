Els alumnes del ColÂ·legi Luis Fortich sÃ³n bilingÃ¼es en llenguatge de signes

La filosofia del Col·legi Luis Fortich és que tots els alumnes, tant oients com a sords, cresquen en igualtat d'oportunitats. En les aules del centre de la Diputació de València, xiquets oients i amb dificultats auditives comparteixen les classes com a model d'integració social. Un exemple d'integració per a este 14 de juny, Dia Nacional de les Llengües de Signes.

“La Diputació de València ha posat com un dels seus eixos preferents el rescat de les persones. Ho hem fet des de l'àrea de Benestar Social, amb l'aposta pels serveis socials municipals i l'educació inclusiva”, ha manifestat el president de la Corporació provincial, Jorge Rodríguez. En paraules de Rodríguez, “el projecte que existeix en el Luis Fortich és un clar exemple d'aquesta idea que ningú quede en el camí”.

L'escola, que conta actualment amb 34 xiquets amb dificultats auditives, és un referent en la millora de la qualitat de vida de la comunitat sorda. En cada aula conviuen tres xiquets sords en plena normalització, des del nivell de preescolar fins a batxiller, a més de les activitats extraescolars.

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, junt a la diputada de Benestar Social, Mercedes Berenguer - ABC

La diputada encarregada de l'àrea de Benestar Social, Mercedes Berenguer, ha recordat que des que naixen i són diagnosticats amb un problema auditiu, “saber que hi ha un centre que va a acollir a la família i al xiquet en plena integració és satisfactori per a ells i també per a nosaltres”.

D'altra banda, per a reforçar que els xicotets amb sordesa seguisquen el mateix ritme d'aprenentatge que la resta, reben el reforç de professors de suport especialitzats. Amb ells, els estudiants preparen les classes que van a rebre l'endemà. “Des de molt xicotets, els alumnes estan totalment sensibilitzats amb aquest tipus d'alumnat”, ha destacat el director del col·legi, Jordi Iranzo.