Alacant acull la major colÂ·lecciÃ³ sobre la saga dels Madrazo

Els Madrazo estan considerats com la saga més cèlebre i influent de l'àmbit artístic huitcentista espanyol. A través de les seues obres es poden recórrer els diferents corrents artístics del segle XIX. Tres generacions de pintors ens transmeten el pols del seu temps: José de Madrazo Agut, els seus fills Luis i Federico de Madrazo Kuntz, i els fills de Federico, Raimundo i Ricardo de Madrazo Garreta.

Des de hui, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, la Diputació d'Alacant i la Comunidad de Madrid exhibixen en el Museu de Belles Arts Gravina d'Alacant la major col·lecció que s'ha reunit sobre esta família de pintors. L'exposició ‘El món dels Madrazo. Col·lecció de la Comunidad de Madrid' es podrà veure en el museu alacantí fins al 15 d'octubre.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, ha presentat este matí l'exposició acompanyat pel subdirector General de Belles Arts de la Comunidad de Madrid, Antonio J. Sánchez Luengo, el diputat de Cultura de la Diputació d'Alacant, César-Augusto Asencio, a més de la directora del Mubag, Joserre Pérezgil, i un dels comissaris de la mostra, el Dr. Carlos González López.

Segons Pérez Pont “esta exposició és una lliçó d'història de l'art sobre el segle XIX espanyol, la qual cosa ens permet continuar treballant en la línia del foment del coneixement i la divulgació de la nostra història”.

El director del Consorci de Museus ha manifestat que “la col·lecció, que visita per primera vegada la Comunitat Valenciana, tindrà com única parada el Museu de Belles Arts d'Alacant, el que suposa una oportunitat per al públic alacantí i els seus turistes de descobrir a una de les sagues d'artistes més influents de la nostra història tant per la seua destresa com a pintors, exemple per a altres generacions, com pels càrrecs que van ocupar al capdavant d'importants institucions culturals”.

Imatge d'un dels quadres de la saga dels Madrazo - ABC

“Després de l'èxit de l'exposició dels gravats de Goya, disfrutem ara del món dels Madrazo fins mitjan del mes d'octubre. Serà cap a final d'any quan dedicarem una mostra a l'alacantí Emilio Varela qui posarà el passador d'or a una programació en què el Mubag està mostrant a Alacant algunes de les grans figures de l'art clàssic espanyol” ha explicat Pérez Pont.

El director del Consorci de Museus ha agraït a la Comunidad de Madrid la seua col·laboració per a poder mostrar esta magnífica col·lecció a Alacant i ha ressaltat que “la xarxa del Consorci de Museus creix amb projectes com estos gràcies a la bona sintonia amb altres institucions i centres d'art de l'Estat espanyol amb els que compartim objectius comuns”.

Per la seua banda el diputat de Cultura de la Diputació d'Alacant, César-Augusto Asencio ha destacat el suport del Govern Provincial a estes “propostes culturals que brinden l'oportunitat de conéixer un període de la història d'Espanya a través de l'art, no obstant això, es tracta de la major col·lecció que s'ha reunit sobre esta saga de pintors. Els Madrazo van ser testimonis excepcionals del segle XIX i, a través dels seus retrats reconeixem a la família reial, aristòcrates, capitalistes i altres personalitats de l'època”.

La col·lecció dels Madrazo pertany a la Comunidad de Madrid des de 2006, gràcies a una dació per pagament d'imposats per part dels descendents directes dels pintors: María Teresa de Madrazo i Madrazo (filla única del pintor Luis de Madrazo Kuntz) i el seu espòs, Mario de Melca i Campos, que conservaven en el seu domicili de Madrid un patrimoni extraordinari amb obres d'estos pintors.

Els Madrazo van ser pintors d'èxit reconeguts i admirats internacionalment. Artistes cosmopolites i infatigables viatgers, van completar la seua formació a París i Roma ciutats en què es van relacionar amb les Institucions i els artistes mes influents de l'època. Des dels seus importants càrrecs oficials en el Museo del Prado, l'Acadèmia i l'Escola de Belles Arts de San Fernando, José i Federico, pintors de Cambra, van exercir d'àrbitres de l'art espanyol huitcentista.

Els Madrazo van triomfar com a retratistes i van posar per a ells prestigiosos polítics, literats i artistes del seu temps, a més de l'aristocràcia i la burgesia. Es van transmetre generacionalment l'habilitat en la captació del caràcter dels representats que van pintar amb depurada mestria.

Imatge d'un dels quadres de la saga dels Madrazo - ABC

La mostra reunix, a través de 80 obres, “els tresors” de temàtica costumista, religiosa i retrats recopilats i guardats per Mª Teresa de Madrazo i Madrazo. Obres que permeten a l'espectador un coneixement dels hàbits i modes huitcentistes i donen rostre a una extensa família que també va destacar en l'àmbit de la literatura, l'arquitectura i la música.

Des que la Comunidad de Madrid adquirira la col·lecció, esta ha visitat diferents ciutats espanyoles i europees però és a Alacant quan es podrà veure un discurs expositiu que reunix per primera vegada a cinc generacions Madrazo en una mateixa sala. Junt amb ells, dos retrats d'Isabel II situen els autors en el context històric del moment.

A continuació la mostra dedica, de forma cronològica, una sala a cada un dels autors, el que permet contemplar amb deteniment l'estètica que dominava cada pintor.

A més, com a novetat, a les obres pictòriques, s'ha sumat un conjunt d'objectes i fotografies familiars així com correspondència i apunts de treball dels autors, una oportunitat única per a descobrir els amagatalls d'esta família d'artistes i la història que envolta a estos retrats.

Segons els comissaris, Montse Martí i Dr. Carlos González, per a comprendre la col·lecció cal tindre en compte que esta selecció no estava pensada per a ser obra de museu, sinó per a ser exposada en una casa. Cada un d'estos quadros guarda una història.

La col·lecció formava un conjunt homogeni, i al mateix temps tancat, que havia estat conservat en l'esfera de la intimitat de la família Madrazo, tret que la convertix en un llegat excepcional. L'exposició inclou un valuós testimoni que ens mostra com es trobaven les obres després del desmantellament de la casa. Juan José Daza, hereu final d'este patrimoni, va obrir les portes de sa casa al fotògraf Juan Manuel Castro Prieto, Premi Nacional de Fotografia, qui va realitzar una sèrie denominada amb el suggeridor nom de “La seda rota”, en la que es pot veure l'ambient i el context en què es trobaven estes obres.

Diàleg amb les obres del Mubag

L'exposició permet un coneixement de les biografies dels pintors i dels representats i al mateix temps una lliçó sobre l'art del segle XIX espanyol. José va nàixer en 1781 i Raimundo va morir en 1920, així el camí cronològic de la mostra comprén un segle de la nostra història i els quadros ens revelen els estils pictòrics de llavors: neoclassicisme, romanticisme, realisme o il·luminisme.

Segons els comissaris tant des del punt de vista estètic com biogràfic hi ha nombroses vinculacions entre l'obra dels Madrazo i la col·lecció permanent del Mubag. Destaca especialment la figura dels alacantins Antonio Gisbert i Joaquín Agrasot, este últim íntim amic de Mariano Fortuny, un altre genial pintor, casat amb Cecilia de Madrazo, filla de Federico. El que suposa una oportunitat per a recórrer la història de l'art espanyol del segle XIX a través de les sales del museu alacantí des de múltiples punts de vista.