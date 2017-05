AchÃºcarro celebra 30 anys d'actuacions al Palau de la MÃºsica

Joaquín Achúcarro és un dels pianistes espanyols més reconeguts a nivell internacional i un concertista molt estimat pel públic valencià. La seua trajectòria està molt vinculada al Palau de la Música, ja que va debutar a l’auditori valencià en 1987, el mateix any que va ser inaugurat i ha tocat en 20 ocasions tant en recital com de concertista amb diverses orquestres, entre elles la de València en 10 ocasions.

Tornarà este dimecres a la Sala Iturbi, per sumar-se al 30 aniversari del Palau i interpretar un programa bellíssim i d'enorme dificultat tècnica, on el públic podrà escoltar obres del més pur romanticisme com ara les "16 variacions sobre un tema de Schumann" de Johannes Brahms, la "Fantasia-Impromptu, op. 66", "Barcarola, op. 60", "Nocturn, op. 9, núm. 2" i la Polonesa, Op. 53" de Frédéric Chopin, "Goyescas" d'Enrique Granados, 2 "Preludis" de Serguei Rakhmàninov i de l'expressionisme francés el "Gaspard de la nuit" de Maurice Ravel.

Ha tocat com a solista amb més de 200 orquestres, incloent-hi les orquestres de Berlín, Nova York, Los Ángeles, Londres, Chicago i les grans orquestres espanyoles. Ha treballat amb directors com ara Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Sir Colin Davis, Zubin Mehta, Sir Yehudi Menuhin, Seiji Ozawa i Sir Simon Rattle. El 2000 va ser anomenat Artist for Peace per la UNESCO.