Més de 400 esportistes celebren la festa de l’esport universitari

El Campus de Blasco Ibáñez es va vestir dimarts amb els diferents equipaments esportius de la Universitat de València. Més de 400 esportistes es van donar cita en la IX Gala de l’Esport que la institució acadèmica va celebrar al saló d’actes Sanchis Guarner de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. En una emotiva cerimònia presidida pel rector Esteban Morcillo, hi hagué lloc per a homenatjar els medallistes de la passada temporada i brindar un premi de reconeixement a esportistes i institucions.

L’acte va arrancar amb una fragorosa ‘globotà’ que, seguida dels aplaudiments dels centenars d’assistents a la gala, va despertar l’ànim de l’aforament, on el nerviosisme i l’emoció es presentava a flor de pell, sabedors molts d’ells que haurien de saludar als seus companys i companyes des de l’escenari quan foren anomenats a l’estrada.

Va conduir la cerimònia el presentador Luis Urrutia, qui va recordar el motiu d’aquesta IX Gala de l’Esport: “Hui celebrem els èxits esportius de la passada temporada i la presència estel·lar de la Universitat de València en el Campionat d’Espanya Universitari. Èxits que són fruit de l’esforç personal i col·lectiu, i del compromís de la Universitat amb l’esport”.

Van assistir també a la gala el vicerector de Cultura i Igualtat, Antonio Ariño; el director del Servei d’Educació Física i Esports, José Campos; el degà de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Vicente Añó; el director general d’Esports de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, i la regidora delegada d’Esports de l’Ajuntament de València, Maite Girau, entre altres autoritats de l’esport valencià.

En la seua intervenció, el vicerector Antonio Ariño va destacar “el compromís de la Universitat de València amb l’esport universitari i l’activitat física, la qual és àmplia i intensa en aquesta casa: des del dur entrenament diari fins a les carreres populars, des de les competicions per equips fins a les competicions individuals, des de la pilota valenciana fins al golf…”. També es va referir a l’aposta de la Universitat per l’esport adaptat i la seua visibilització, així com per l’esport d’elit, ambdues modalitats a les quals es destinen importants recursos perquè l’estudiantat puga compaginar l’activitat acadèmica amb l’esportiva.

“L’esport universitari té una doble dimensió: la formació personal i la formació col·lectiva, de la companyonia i l’amistat. Aquesta última és el denominat ‘tercer temps’, així que gaudiu-ho compartint els premis amb els vostres companys i companyes”, va concloure.

En la primera part de l’acte, es va fer ressò de totes les medalles aconseguides pels esportistes en els diferents campionats, tant autonòmics com d’Espanya, universitaris, així com els bons resultats internacionals obtinguts en els Campionats d’Europa Universitaris, després de collir diversos metalls amb la representació dels equips de futbol, karate, judo, taekwondo i rugbi.

A més, es van presentar les seleccions que representaran la Universitat de València cada jornada en la competició universitària autonòmica, el CADU (Campionat Autonòmic d’Esport Universitari), i més endavant en els CEU (Campionats d’Espanya Universitaris).

Però un dels principals objectius de l’esdeveniment era reconéixer als esportistes de les diferents competicions que, al llarg de la passada temporada, van aconseguir grans mèrits.

José Campos va ser l’encarregat de donar pas al lliurament de premis, no sense abans dedicar unes paraules als assistents. D’una banda, va apuntar el model obert en què s’enquadra la pràctica esportiva de la Universitat de València i va animar als esportistes a continuar esforçant-se perquè “sempre recordareu amb emoció l’experiència viscuda al si de la Universitat”. Doncs, al seu judici, “el més important és defensar amb orgull la samarreta, la fidelitat i el compromís, per tant, sempre us dic: si guanyem, fantàstic; i si no, també”.

Campos va fer un repàs per les diferents línies de treball del Servei d’Educació Física i Esports: competicions, activitats fisicorecreatives i lúdiques, esport adaptat, hàbits saludables i programes de beques, les quals serveixen com a eina de cohesió social i cultural.

Els esportistes premiats van ser Neus Motoso, exjugadora de la selecció de futbol femení; Vladis Nagiev, exjugador de la selecció de voleibol masculí; Estela Benita, karateka; i Juan Calvo, exregatista i actual seleccionador de l’equip de vela, que van rebre el guardó de mans de cadascuna de les autoritats assistents.

Finalment, el reconeixement institucional va ser per al Levante UD, per la seua aposta per l’esport femení i per la seua col·laboració incondicional amb l’esport universitari. “Volem reconéixer al Levante UD perquè és un bon company de viatge i li agraïm així la seua col·laboració amb els nostres esportistes, a més de destacar el gran esforç que està fent per a visibilitzar i posicionar el futbol femení, l’equip del qual és ja un referent”, va assenyalar Campos.

Va arreplegar el premi el president del Levante UD, Francisco Català, per a qui “l’esport és essencial dins de l’àmbit universitari perquè a través de la pràctica esportiva es construeixen les persones”. “I el Levante UD és un club que, en la mesura de la seua professionalitat, intenta col·laborar el màxim possible amb els equips universitaris”, va afegir.

La clausura de la gala va anar a càrrec del rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, qui va felicitar a tots i totes les esportistes, i va traslladar el seu reconeixement a les persones premiades. El rector va posar l’accent en els “valors esportius” i va animar a esportistes, autoritats i tècnics “a continuar treballant per a enfortir i atorgar més relleu a l’esport universitari”. “Sens dubte, en l’esport existeixen dos vessants fonamentals: la rotunditat dels seus valors i la construcció de vincles socials”, va dir. Es va referir a l’esport adaptat com a un dels valors de la Universitat de València i va reconéixer la labor del Servei d’Educació Física i Esports, i de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, de la qual va afirmar sentir-se “orgullós” per tractar-se de l’única facultat a València que genera recerca i innovació en l’àmbit esportiu; així com de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València, “claus per a connectar Universitat i ciutat”.

La IX Gala de l’Esport va posar de manifest l’ampli medaller de la Universitat de València la passada temporada i va retre homenatge als èxits esportius obtinguts. En el CADU van destacar amb l’or els equips d’esquaix, golf i marató; i amb la plata, els d’ekiden, futbol sala femení, futbol sala masculí, goalball (amb la paralímpica Mónica Merenciano al capdavant) i tir amb arc.

Van destacar en els Campionats d’Espanya Universitaris (CEU) els equips d’atletisme, que se’n va dur l’or en el CADU, i dues plates i sis bronzes en el CEU; de bàsquet femení, amb l’or en el CADU i el CEU, convertint-se així en el millor equip; de bàsquet masculí, que es va classificar amb el bronze en el CADU i va tornar del CEU amb l’or, proclamant-se així el tercer millor equip; d’hípica, amb l’or; de natació, estrela en el CADU i en el CEU amb dos ors, imposant-se en el d’Espanya a l’olímpica Mireia Belmonte; i de pàdel, que va aconseguir l’or per equips en el CADU i un altre or en el CEU.

Les plates en el CEU van ser per als equips de camp a través (or en el CADU), d’escalada en individual (bronze en equip; i plata en el CADU), vela (or en el CADU), vòlei platja (or en el CADU) i voleibol femení (or en el CADU). Van tornar del Campionat d’Espanya amb la medalla de bronze els equips d’handbol femení (or en el CADU) i voleibol masculí (or en el CADU). Altres equips que van participar en el CEU van ser bàdminton (bronze en el CADU), escacs (or en el CADU), esgrima (or en el CADU), futbol masculí (or en el CADU), orientació (bronze en el CADU), rugbi 7 femení (or en el CADU), tennis (or en el CADU), tennis de taula (or en el CADU) i triatló.

En campionats internacionals van participar els equips de frontenis, que va acudir al Zabalki després de guanyar l’or en el CADU, i de pilota valenciana, que se’n va dur la plata en l’Autonòmic; en el Campionat d’Europa van competir el futbol 7 femení, campiones autonòmiques i d’Espanya, i plata a Europa; judo, or en el CADU; karate, or en el CADU; rugbi 7 masculí, or en el CADU i bronze en el CEU; i taekwondo, or en el CADU i bronze en el CEU.