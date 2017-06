La pitón de Seba es la serpiente más grande de África. De cabeza triangular, esta especie puede alcanzar los ocho metros de longitud. En Bioparc Valencia una hembra de pitón de Seba habita la sabana. Pesa treinta kilos y mide cuatro metros. Esta semana, el parque ha sido testigo de una de las escenas más espectaculares, en la que el protagonismo lo tiene una de las serpientes más grandes del mundo.

La pitón de Seba ha realizado una puesta de huevos y ahora puede contemplarse cómo los protege enrollándolos completamente con sus cerca de cuatro metros de longitud.

El Departamento Técnico de Bioparc ha facilitado el apareamiento de la pareja de pitones, así como la puesta de huevos con el fin de mejorar el bienestar animal, de forma que puedan realizar el comportamiento natural de su especie. En esta ocasión, tan sólo se mantendrán un mes y se retirarán para evitar la eclosión de los huevos que, después de un tratamiento especial, se utilizarán con fines didácticos como muestras biológicas.

Imagen de la pitón con sus huevos - ABC

La pitón de seba (Python sebae) suele medir entre tres y cinco metros pero puede llegar a tener una longitud de ocho, lo que le confiere un gran poder de constricción. Tienen la reputación de ser particularmente agresivas y son veneradas y protegidas en algunas culturas, ya que protegen a los cultivos del ataque de roedores. Su presencia se limita ahora principalmente a las reservas de caza, parques nacionales y las secciones aisladas de la sabana africana. Debido a la caza por su carne y la piel, ha habido una gran disminución de esta especie en los últimos años. Pese a ello, actualmente, la Pitón de Seba no está incluida en ningún programa de conservación "ex situ", por lo que las futuras crías no tendrían una ubicación que garantizara su correcto crecimiento y bienestar, lo que ha llevado a tomar la decisión de interrumpir su incubación.