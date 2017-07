Ximo Puig ve positivo el informe de los expertos pero insiste en «pelear» por la infrafinanciación

Ximo Puig ha valorado como "positivo" el informe elaborado por la Comisión de Expertos para la reforma de la financiación autonómica al considerar que es "un paso hacia delante en la buena dirección", pero ha subrayado que la Comunitat Valenciana discutirá "hasta el final de los tiempos" el dinero de la infrafinanciación.

"No queremos que nadie nos pague por la mala gestión, el despilfarro y la corrupción, eso lo vamos a pagar nosotros, pero queremos que se nos devuelva el dinero que no se nos ha dado en función de la infrafinanciación y eso lo vamos discutir hasta el final de los tiempos, porque es una cuestión tan justa que no estamos dispuestos a renunciar", ha subrayado el presidente de la Generalitat.

Puig se ha pronunciado en estos términos antes los medios de comunicación, acompañado por el conseller de Hacienda, Vicent Soler; el experto que ha representado a la Comunitat en la Comisión, Francisco Pérez y la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, para hacer un balance de las conclusiones que los 'sabios' sobre financiación regional han presentado al Ministerio de Hacienda.

Puig ha destacado que el documento "recoge los planteamientos del modelo de financiación que ha hecho la Generalitat" y la situación "discriminatoria" de la Comunitat, por lo que considera que supone "un paso hacia delante en la buena dirección". Ha defendido que los trabajos, a partir de ahora, han de avanzar hacia un "reparto equitativo" de los recursos que permita garantizar la igualdad entre los ciudadanos a través del criterio de población que defiende la Generalitat.

"Estamos satisfechos con el hecho de que se sitúe claramente en el seno del informe la necesidad de llegar a un acuerdo sobre el reparto global de la tarta y la definición de cuál es el estado de bienestar que queremos", ha declarado al respecto.

Puig ha subrayado que la Generalitat ha defendido siempre "un modelo para España y no para la Comunitat" desde "la racionalidad y el rigor", por lo que ve "intolerable" que "algún experto diga que cada comunidad autónoma va con su banderita".

En este sentido, ha defendido el "reparto equitativo y la igualdad" entre los ciudadanos es "el camino correcto" y, por este motivo, ha defendido la idea de que el criterio se base en la "población ajustada".

«Acabar con el statu quo»

Por otro lado, ha valorado que se avance en la postura de "acabar con el statu quo" con el objetivo de "garantizar un reparto equitativo de los fondos entre las diferentes comunidades autónomas que en la actualidad no se produce", así como ha abogado por repensar "la aportación de las comunidades forales y avanzar hacia una mejor corresponsabilidad fiscal y hacia una gestión tributaria compartida. "Ese es el camino que nos llevaría a una situación más justa en el conjunto de la distribución de los recursos", ha puntualizado.

A su juicio, parece que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "se cree que los recursos son suyos o del gobierno de España" y "no es verdad porque son de los ciudadanos". Por ello, le ha recordado que debe "asumir la Constitución, el estado autonómico, y la redistribución de poder y las competencias". "No puede actuar de una manera arbitraria", ha remarcado para lamentar que "algunos piensan que la solución para España sale del centralismo, sale de la periferia".

Reestauración de la deuda

Respecto a la reestructuración de la deuda, ha admitido que la quita que propone la Generalitat no es la posición "mayoritaria", pero ha señalado que "nadie duda de que hay que reestructurar la deuda para que las comunidades autónomas puedan salir al mercado".

A este respecto, Francisco Pérez ha señalado que en el seno de la Comisión de expertos ha habido "una división de opiniones" sobre la reestructuración de la deuda entre los que consideran que las compensaciones de deuda o de quita "deberían quedar excluidas" y entre los que piensan que la reestructuración permitiría "entrar a las comunidades en los mercados".

En este sentido, ha señalado que se trata de un planteamiento de "realismo financiero", ya que, a su juicio, sin dichas compensaciones será "muy difícil" que las comunidades entren en el mercado. "Hay que mirar a las causas de los problemas: la insuficiencia que han tenido las comunidades para hacer frente a la crisis y la insuficiencia que han tenido porque sus recursos han sido inferiores", ha puntualizado.

Propuestas del informe

Pérez ha valorado el "esfuerzo" de la comisión por "compartir un diagnostico" y ha explicado que el informe incluye cinco grandes bloques: la suficiencia, solidaridad interterritorial, la equidad, la transparencia, y la autonomía tributaria.

En cuanto a la suficiencia, ha señalado que tienen que ser los políticos quienes decidan "el tamaño del sector publico que quieren para España y qué Estado de bienestar quieren" para, según el estado de competencias, "repartir los recurso de manera que todas las administraciones tengan la capacidad de prestar servicios de manera transparente y equitativa".

Asimismo, ha considerado que habría que calcular las necesidades de gasto teniendo en cuenta la población estructurada por edades y la distribución de los recursos en base a ese criterio, a través de un sistema de fondo básico alimentado por los impuestos más importantes y distribuido a la población ajustada y de un fondo de liberación aportado por la administración central para corregir las desigualdades de recursos que puedan haber entre las comunidades.

Participación de Cataluña

Por otro lado, Pérez ha lamentado que Cataluña no hubiese estado presente en la votación de informe debido a las relaciones de ésta con el Gobierno central y ha indicado que su ausencia "no es una buena noticia" y hubiera preferido "sin ninguna duda" que su perspectiva para la solución de los problemas hubiese estado presente.