Ximo Puig espera que la Justicia dÃ© el visto bueno al decreto de plurilingÃ¼ismo suspendido tres veces

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este jueves que su Ejecutivo confía en que la resolución judicial sobre el decreto de plurilingüismo "sea favorable", ya que cuenta con el informe favorable de la Abogacía, del Consel Jurídic Consultiu y el "aval" del Ministerio de Educación.

Puig se ha pronunciado así en el pleno de Les Corts Valencianes, donde la portavoz del PP, Isabel Bonig, le ha preguntado si va a respetar las resoluciones judiciales tras los "tres varapalos" a "su decreto de chantaje lingüístico" y ha negado que el Ministerio avale esa norma.

"¿Dónde está el recurso del Ministerio de Educación?", le ha replicado el president, quien ha considerado que si el Ministerio hubiera visto "algún problema de derecho" en el decreto habría actuado en consecuencia y habría recurrido, y no lo ha hecho.

Imagen de Isabel Bonig durante el pleno - EFE

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha dado a conocer que la Fiscalía afirma sobre el decreto que no se ha producido "lesión de derecho alguno", no se impide ni se dificulta la enseñanza del castellano, y no se obliga a nadie a optar por una enseñanza en valenciano en detrimento del castellano.

Además, ha añadido Marzà, la Fiscalía sostiene que tampoco se lesiona el artículo 27 de la Constitución, pues "no se limita ni se restringe la libre elección de centro educativo", y los alumnos y los padres pueden elegir "con total libertad" el centro para sus estudios, sin que el decreto "limite o dificulte" ese derecho.