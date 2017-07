Ximo Puig defiende la gestión del Consell mientras Rafa García le reprocha su apoyo a Susana Díaz

Los dos candidatos a liderar el PSPV, Ximo Puig y Rafa García, se han enfrentado este jueves en un incisivo debate en el que se han producido diversos cruces de acusaciones. El tono del cara a cara -moderado por la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre- ha sido más agresivo, aunque ambos han mantenido la elegancia durante la mayor parte de las intervenciones.

El presidente de la Generalitat ha puesto en valor una vez más la labor al frente del Consell, mostrando incluso la pluma con la que formó el Pacto del Botánico que sustenta al Gobierno autonómico. El alcalde de Burjassot le ha recriminado que el peso de la gestión institucional «lo lleve Compromís», al tiempo que le ha acusado de no tener planes estratégicos en cuestiones como Bienestar Social.

También le ha reprochado que el PSPV ha obtenido «los peores resultados de la democracia» en las pasadas elecciones municipales y autonómicas de 2015. Crítica que ha ido acompañada de un ataque por la salida de Puig de la anterior Ejecutiva del PSOE para favorecer la salida de Pedro Sánchez en el mes de octubre y darle el apoyo a Susana Díaz.

Puig, por su parte, ha acusado a García de no querer reconocer los avances del Consell en sus dos primeros años de gobierno y de no tener un proyecto para la Comunidad Valenciana desde dentro del partido: «Las primarias no son sólo para elegir a un líder orgánico, sino a un líder que tenga proyecto de país».