Ximo Puig cierra filas con Pedro Sánchez

El president de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha manifestado hoy que no está en "un espacio de confrontación" con nadie "y menos con el secretario general" del PSOE, Pedro Sánchez, al que otorga "todo" su respaldo.

Así se ha pronunciado Puig al ser preguntado por los periodistas sobre qué paso debe dar el PSOE si la investidura como presidente del Gobierno de Mariano Rajoy fracasa de nuevo esta tarde: si debe convocar un comité federal, promover la abstención o tratar de negociar con Podemos.

Según ha contestado, lo fundamental ahora es que todos los partidos reflexionen sobre la situación y cómo enfocar el futuro de España en un momento de "gran responsabilidad" para todas las formaciones, y ha responsabilizado de la falta de Gobierno a Rajoy, por "su incapacidad de desarrollar un proyecto atractivo que pudiera sumar a otros grupos".

Puig no ha querido avanzar el resultado de un posible comité federal que aborde este asunto, pero ha aventurado que "si no han cambiado las circunstancias, saldrá lo mismo", y ha señalado: "No creo que nadie del PSOE quiera darle un sí a Rajoy. Otra cosa es cómo se vayan desarrollando las cosas y viendo cómo desbloquear la situación".